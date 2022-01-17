有些人心眼不壞，但因為講話太直接，經常無意間得罪或是傷害到別人，導致人緣欠佳，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座說話最傷人，尤其在吵架時，說出口的話句句罵到對方痛點，讓人聽了失望又難過。

▍處女座

處女座心地善良，雖然本質不愛爭吵，遇到事情時第一時間會選擇忍耐，但是一旦惹毛他們，爆發力就十分驚人，尤其是說出口的話就像利刃一樣，句句罵到對方痛點、殺人於無形，經常讓人招架不住。

▍天蠍座

天蠍座心眼不壞，但是防備心很強，加上個性傲嬌，就容易導致心口不一，明明是想關心別人，但是往往講出來的都是難聽的話，讓人聽了心裡很不舒服。其實天蠍座只要能夠坦率一點，勇於表達內心真摯的情感，毒舌問題就能大幅改善，也更容易招來好人緣。

▍白羊座

白羊座個性直接不拐彎抹角，所以一旦發生不愉快的時候，反應會過於激烈，脫口說出許多難聽、讓人失望的話。急性子的白羊座，因為欠缺考慮，所以經常出口傷人，雖然身邊的人相處久了都知道他們人品不錯，但是無形中也替自己樹立不少敵人。