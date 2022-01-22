有些人看起來善良、好相處，殊不知其實心狠手辣，《搜狐網》運勢專欄指出，摩羯座、天蠍座、雙魚座、巨蟹座的人外表像天使一樣，感覺軟萌好欺負，不過一旦招惹了他們，就等著被加倍奉還。

摩羯座

如果可以摩羯真的希望自己能一直保持著置身事外的態度，什麼事情都不願意攪和進去，所以只要沒有挑戰到摩羯的底線，那麼他們是不會在意的，只會選擇隱忍。可若是肆意耍弄著摩羯，他們便會選擇一些極端措施來對付你，好讓你也體驗一下被人狠狠踩壓著是什麼感覺。

天蠍座

天蠍座的人很低調，看起來很善良不惹事，但實際上心腸狠辣，如果惹到了天蠍，那最動人的天蠍座，就會讓你嚐一嘗被虐的滋味了，他們天生心眼很小，報復心極強，而且天生高傲，有高智商，越是聰明人的報復，越是讓人害怕，他們會不動聲色的報復你，一旦傷害了他們，就等著加倍奉還吧。

雙魚座

雙魚座的人天生看上去就很可愛，在平時的生活中也喜歡逗大家開心，在日常裡，絕對是大家喜歡的對象，但是雙魚座不僅僅是開心果，他們也有腹黑的一面，他們擁有著超強的報復心理。正是因為如此，如果是遇到什麼事情，魚死網破之時，不是你死就是我活。

巨蟹座

巨蟹總是一副傻白甜的樣子，城府這個詞似乎與他們無關，他們平時待人和善，又有宅家屬性，怎麼看都是一副涉世未深的樣子，但是，他們可都是深藏不露的老虎，看似隨和的他們內心其實很會計較，也會打算，而且算起來足夠令人大吃一驚，他們平時有多溫和，爆發的時候就有多驚人。