天王星自從2021/8/19起開始在金牛座逆行，終於在2022/1/18恢復順行，當天王星在金牛座順行之時，也許會有不少與金錢有關、急迫需要改變的事情展現在大家面前，逼得大家不得不去面對。塔羅牌老師艾菲爾分享，順行的天王星為天秤座、摩羯座、雙魚座、牡羊座、金牛座打好與金錢的好關係，農歷新年有暴富的機會，可以同時參考太陽、上升星座。

第五名、天秤座

順行的天王星造訪天秤座的資源宮位，你很有可能得到一筆意外之財，完全出乎你的意料之外，或許是從前以為一筆再也無法拿回的借款、跟你八竿子打不著的遠房親戚留給你的財產、順利與伴侶和平離異得到的贍養費、想買樓房就有人出資贊助的頭期款等。記得將這些錢財取一小部分存入固定並且不能隨意花用的帳戶，久而久之帳戶裡的錢越來越多，你的財氣也越發豐盛。

第四名、摩羯座

順行的天王星點亮摩羯座的伴侶宮位，你可以說是擁有一個把你寵上天的伴侶，出門逛街吃飯根本不需要帶錢包，伴侶通通會買單，食衣住行育樂方面的花費，就連家人的也一起包辦，捨不得讓你花一分錢，記得好好計算這段期間你所節省下來的花費，應該是相當可觀。提醒你這些省下來的所得，可以規列一份預算表來細數你的平時花費，培養自己分配金錢的能力，你和錢的關係會越來越友善！

第三名、雙魚座

雙魚座迎來順行天王星在兄弟宮位，加上有木星停留在命宮的好運氣，在這段期間是自帶財富的吸金體質，財神爺一直守候相隨，這段期間在投資理財方面特別得心應手，或著是當需要用錢的時候，這筆錢就會從家人、朋友的手中送來，不需要煩惱錢從哪裡來，整個人神清氣爽的散發著濃厚的富貴財氣。試試在錢包裡放一筆你無論如何都不會花掉的錢、當你使用金錢買東西給自己時，對自己和金錢心存感恩，你就正在創造與金錢的正向循環！

第二名、牡羊座

在順行天王星加持牡羊座財帛宮位的時期，你的財運爆發無法擋，升職加薪、專案獎金、抽傭分紅都有你的份，就連想要自行創業的資金，都有貴人主動入股為你奉上、投資方面也有不俗的進帳、甚至是一時興起學習拿到的專業證照，都能讓你在工作閒暇之餘用來賺取外快。趁著農歷年前的大掃除，挑選一些吉祥的盆栽植物，將你的家創造成一個超級聚寶盆，守住錢財、招來貴人與桃花！

第一名、金牛座

金牛座迎來天王星在命宮順行，就連守護星金星也即將在1月29日結束逆行，在此期前金牛座的財運會逐漸順利，正財、偏財運特別旺盛，破財的情況不再、正常的薪資收入都能如期進入帳戶、有機會彩票中獎、投資獲利、甚至還有長官領導、貴人長輩饋贈的年節紅包，錢要入你口袋擋都擋不住！試試看印有39尾數的百元大鈔，當作2022年旺發財運的幸運錢母，錢生錢，再生錢！