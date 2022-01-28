星展集團宣布併購花旗集團在台消費金融業務（花旗（台灣）銀行消費金融業務）。此併購將透過資產及負債轉移方式進行，星展集團將針對花旗（台灣）銀行消費金融業務之淨資產支付現金，並額外支付新幣9.56億元（約新台幣198億元）之溢價。

花旗集團在台推出消費金融業務後，目前擁有45家分行和270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，以及50萬名存款及財富管理客戶。截至2021年9月30日止，花旗（台灣）銀行消費金融業務盈利性資產規模為新幣203億元（約新台幣4219億元），總存款金額約為新幣151億元（約新台幣3140億元），其中超過70%屬於穩定且低成本之存款。上述均為星展銀此次併購範圍。

星展集團計畫繼續任用花旗（台灣）銀行消費金融業務全部約3500名員工。星展集團自1983年進入台灣市場，並於2012年成立子行。目前星展銀行（台灣）擁有35家分行和領先的企業金融、中小企業業務及消費金融業務。自2009年起，星展台灣展現穩健的成長力道，繳出稅前盈餘成長約10倍、存放款成長約5倍的亮眼成績。現在，星展銀行（台灣）已是星展集團重要的獲利貢獻來源。

星展銀也揭露此次併購之策略性考量如下：

台灣在財富管理及科技產業等領域極具發展潛力。此併購將擴大星展銀行（台灣）營運規模，協助星展集團掌握來自台灣的契機。星展銀行（台灣）持續成長，而花旗（台灣）銀行消費金融業務獲利佳且極具吸引力，在台灣也被視為最佳外商消費金融銀行，於疫情爆發前兩年，花旗（台灣）銀行消費金融業務每年平均淨利達新幣2.5億元、股東權益報酬率超過20%。此併購將整合兩個優秀的消費金融業務，讓星展獲得優質的客戶族群、一流的經營管理團隊和高績效員工。

星展銀行（台灣）成長將至少加速10年，並成為台灣最大的外商銀行。整併完成後，星展銀行（台灣）將擁有在台外銀中最大的信用卡循環信用餘額、投資資產管理規模、放款規模及存款規模。星展銀行（台灣）因經濟規模擴大可創造更大營運綜效，此外來自花旗（台灣）銀行消費金融業務強健的低成本存款，也能有助於星展拓展企業金融及中小企業業務。為股東創造實質價值，併購完成後預期將立即對獲利及股東權益報酬率有所助益。