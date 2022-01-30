象徵愛情的吉星金星順行了，加上前陣子順行的木星，讓這個農曆年所有人的運勢是好上加好的好運翻倍，塔羅牌老師艾菲爾分享，摩羯座、處女座、天秤座、雙魚座、天蠍座、金牛座的人在農曆年期間以及之後桃花運、婚孕運特別強，說不定過完新年就能秒脫單。

第六名、摩羯座

農曆年期間，金星在摩羯座的命宮恢復順行，單身的摩羯有家人與閨蜜熱心介紹對象，對方的條件、外表、背景也許不是完全符合你的標準，卻有一種吸引力，或是你很有機會與過往的對象、心儀過的人重新熱絡起來，使你們開始回顧過往自己不夠成熟的地方，期盼能夠舊情複燃，並創造不一樣的結局。趁著年前大掃除，可以在床頭擺放粉水晶，增加愛情運，使愛情更甜蜜浪漫。

第五名、處女座

農曆年期間，金星、木星雙雙守護處女座的愛情宮位，桃花運勢來勢洶洶，單身的處女在這段期間，別人介紹的桃花最能打中你的心，因此有聚會邀約、長輩介紹的場合千萬不要抗拒，不妨敞開心房一試。有伴的處女感情則是會不斷升溫，農曆年前，只要對另一半多點耐心，鳳凰送子的好事必會發生。趁著大年初一新月高掛天空時，將對象的條件列下並許願，可以遇到理想的愛情。

第四名、天秤座

農曆年期間，順行金星照臨天秤座、而戀愛宮位有木星眷顧。單身的天秤有機會迎接新戀情，你可能會遇到感情觀相似的對象，談一場羨煞旁人的戀情。有伴的天秤感情從低迷走向穩定，彼此之間感情更加親密，有機會進入論及婚嫁的階段。可以趁著滿月十五向月老奉茶，必會收穫戀情、結婚生子的好事。

第三名、雙魚座

農曆年期間，雙魚座的守護星木星回歸到命宮，身邊會出現不少優質的正緣桃花，先前與你糾纏甚久的爛桃花會逐漸消失。單身的雙魚有機會與多個對象約會，享受曖昧的樂趣。有伴的雙魚與另一半非常享受彼此之間互相依賴的感覺，如果收到2月4日之後寫有你名字的喜帖，記得收藏起來彙聚喜氣，說不定很快在農曆年後就能帶對方回家見父母，近期閃婚好運的跡象很濃厚！

第二名、天蠍座

農曆年期間，木星常駐天蠍座的戀愛宮位，單身的你遇上正緣桃花的機會特別高，也許是從前職場上的舊識、學生時期就要好的異性同學，只要敞開你的心房，適度放下過多設限，相當有可能從朋友發展為戀人。有伴的你，可以帶著另一半多到戶外出遊，享受赤腳踩在草地上丶沙灘上感覺，將讓你倆的關係更加融洽。建議春節期間可以到花店走一圈，購買一束喜歡且有香味的花束，放在臥房床頭邊或化妝台邊催旺桃花。

第一名、金牛座

農曆年期間，金牛座迎來天王星、守護星金星順行，原先過往戀愛的不順心一掃而去，少了煩心事的你整個人神清氣爽、容光煥發的樣子特別的吸引人的眼光，在工作職場、朋友聚會、出外遊玩時，耀眼的模樣將會收割不少異性的心。趁著這波無法抵擋桃花好運，記得趁著農曆春節期間，多多安排出外走春，也換個與以往不同的穿著打扮，吸引你的命定良緣出現，這段期間可大方的與不同異性進行交流！有伴的你，對方實在很想將你娶進門，有可能用一場驚喜求婚把你定下來。兩人也可能在不經意的談話中，確認彼此對未來的共識，在農曆年後有機會閃婚。