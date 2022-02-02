今（2）日是初二，在傳統習俗中是出嫁女兒要回娘家的日子，外公外婆也會準備紅包發給外孫們。近日大陸瘋傳一段影片，3姊妹一起回娘家過年，同時也帶回一大群外孫，不但盛飯、上廁所需要排隊，人數甚至多到讓外公發紅包發到「眼神死」。

綜合陸媒報導，因為適逢過年假期，出嫁的3姊妹各自帶著自己的孩子，回到廣東揭陽的娘家探望外公外婆，從影片中可以看到，外孫的人數眾多，整個客廳從沙發到地板都有孩子的身影，就連上廁所、盛飯時也需要排隊，外公發紅包時更是大排長龍，一個發完就緊接著下一個，外婆則在一旁監視隊伍，防止有人重複領紅包。

最後外公終於將紅包發完，忍不住搖頭嘆氣，露出「眼神死」的表情。其中一名女兒接受採訪時表示，最初父母都很反對3姊妹遠嫁，「現在好了，嫁出去3個，帶回來一窩」、「我爸下通知了，以後放假不能再去他家，實在養不起了」，從話語中就能聽出外公的無奈。

這段外公發錢發到「眼神死」的影片曝光後，很快就在網路上引發熱烈討論，不少人都覺得相當搞笑，紛紛留言：「外公那個搖頭的表情太好笑了」、「現在兒孫滿堂是惡夢！還是小家庭比較輕鬆又自在」、「這麼多人光是做飯就快累死了」、「現在還有這樣的大家庭，太難得了」。