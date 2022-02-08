賈永婕帶兒女和他們的同學一起觀賞「會動的文藝復興」展。（三立提供）

賈永婕觀賞「會動的文藝復興」展。（三立提供）

賈永婕觀賞「會動的文藝復興」展。（三立提供）

賈永婕觀賞「會動的文藝復興」展。（三立提供）

賈永婕觀賞「會動的文藝復興」展。（三立提供）

賈永婕觀賞「會動的文藝復興」展。（三立提供）

「會動的文藝復興」展自開展以來，吸引大批觀展民眾，沉浸式光影體驗不只可以近距離看到蒙娜麗莎的笑容，百花大教堂穹頂壁畫也栩栩如生搬到台灣，進入文藝復興的義大利，農曆春節期間也吸引前總統馬英九與夫人周美青前往看展；防疫女神賈永婕8日帶著高二的女兒小羽和國一的兒子及他們的同學一行共9人一起購票觀展，他們也成為第10萬名幸運觀展者。

賈永婕表示這次觀展最喜歡的是聖母百花大教堂的穹頂，她覺得很有意思，以前往上看只能看到花花世界的畫，現在透過投影技術放大終於可以看到畫的細節，一走進彷彿來到歐洲，現在疫情不能出國正好可以來體驗偽出國看展覽的感覺。

她表示，因為小孩的學校會發藝文護照，每年都要繳這個功課，從小培養小孩子藝文、展覽這領域的興趣。而現在小孩已經是「討人厭」的青少年了，如果跟爸媽一起來看，他們一定不會要來，可是如果是跟同學，他們就會願意來看展，所以她就必須邀請他們的朋友一起來玩，看展前還要先帶他們和同學吃飯，再給紅包，才願意一起來。兒子過年前班上同學有20-30位有來看這個展覽，但他們過年前剛好去趟小琉球，所以錯過了。

她笑說，兒子的同學就在旁邊看她在被採訪，「他當然不願意和我一起合照，他一定覺得夠丟臉的。」並透露兒子沒有把她當女神，「我在家裡是最沒有地位的，他們都說我是女神經病。」

被問到在美國就讀的19歲女兒安安，她說安安還沒交男朋友，不過她還滿相信女兒的眼光的，「我都跟她說只要比爸爸帥，但是要比爸爸好才可以。我可以接受交外國男朋友，但爸爸不能接受，他說金髮帥哥都是笨蛋，我當然就是鼓勵女兒找金髮帥哥，我聽到爸爸這樣說就覺得這是甚麼歧視啊！」她說自己算是很放心的媽媽，小孩是獨立個體，女兒年前這趟回來，她有很深刻的體悟是距離是美感，「不管任何的關係，親情、友情愛情都是，要有距離這個催化劑。千萬不要把小孩死綁在身邊，她能夠獨立、愈飛愈遠，就是互相祝福。」並透露女兒下次回來就是暑假了。

她說安安算是獨立的小孩，這次出國讀書，她的其他同學都是爸媽帶去美國，但是他們沒有陪同，原本過年打算要去一趟，但是疫情太嚴重，就決定留在台灣過年，也都是女兒自己一個人。對於美國疫情嚴峻，她不會緊張，「這是我們生活要面對的一部分，緊張也沒有用，用健康正面的態度去面對它就可以了，美國的朋友很多也得了」。她坦言婚紗店業績去年是有掉幾成，但仍有小賺，停工兩個月，還是有小小補回來，所以也仍有辦尾牙、犒賞員工，因為現在很多新人也都因為疫情因素，先登記結婚、拍照，之後再來宴客。