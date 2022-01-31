每到佳節倍思親，尤其是農曆年闔家團圓日子。海巡署負責台灣外離島海岸線後守護任務，除了本島外，北方及東北三島（彭佳嶼、基隆嶼、龜山島）上也有海巡官兵駐守，兵力都不到10人，甚至有的僅有3人，面對強近的東北季風，要搭租用的補給漁船已相當困難，更別想在在農曆年與家人團聚，他們如何圍爐相當令人好奇。

我國北方三小島，海巡署都有少數官兵駐守，都只有3到4人，在除夕晚上，他們都只能頂東北風圍爐守土，還時時要負責守望岸際安全。(海巡署提供)

位於最北方的彭佳嶼，面積僅一‧一四平方公里，島上有人居住的建物僅氣象站、燈塔、海巡署機動巡邏站，目前當地只有7名海巡署官兵，過年期間僅有4人留守，平時一星期休假一次，但全都要看老天爺不給面子，若海象差，一個月無法放假也是常有的事，而且到基隆單趟船程就要4個小時。

我國北方三小島，海巡署都有少數官兵駐守，都只有3到4人，在除夕晚上，他們都只能頂東北風圍爐守土，還時時要負責守望岸際安全。(海巡署提供)

彭佳嶼平常的生活物資都要靠租用漁船當交通船，每個星期運補一次民生必需品與糧食飲水。但是冬季風浪大，船期不定，因此過年所需用地的食品，早造就運補上島。島上官兵平時的任務就是在島上「爬上爬下」，巡視全島岸際，並監視海面動態。

我國北方三小島，海巡署都有少數官兵駐守，都只有3到4人，在除夕晚上，他們都只能頂東北風圍爐守土。(海巡署提供)

我國北方三小島，海巡署都有少數官兵駐守，都只有3到4人，在除夕晚上，他們都只能頂東北風圍爐守土。(海巡署提供)

每年過年，島上留守官兵就要為準備年夜飯傷腦筋，過去幾年農曆年，官兵都必須自己輪流下廚展現廚藝，但若遇上大家都不會煮菜時，那「年味」肯定遜色不少。因此這些年來，海巡署早已好準備冷凍豐富五星級年菜，讓官兵也能在圍爐時，與島上同仁一樣享大啖美食。

但面對人都站不穩強勁的季風，每年大年初一，官兵都會照往例到島上的土地公廟祭拜，接著進行爬山健行（步巡），最大的娛樂大概就是在消息時間上網。

另外一個更小的島嶼則是在基隆外海的基隆嶼，由於基隆嶼山勢陡峭，目前島上也只有7名官兵，過年期間僅有4人留守。比起彭加更慘的是，因為島上沒有平坦地方，空間有限，所以都只能窩在小小廳舍內大家互相「取暖」。

即使要進行步行巡邏，除了沿著海岸外，就是要爬上數百階的階梯，登到島的最高處，進行全島守望。

龜山島則是面積最大的島嶼，目前島上有6人駐守，但過年期間僅有3人在島上。特殊的是，因為龜山島在開放期間，每天均有眾多的遊客上島觀光，因此官兵還要負責遊客服務，因此較有「人味」，但過了11月中旬到隔年4月封島期間，大家也就只能你看我，我看你的相依執勤。

和其他小離島不同，島上龜尾部分還有個潟湖，內有許多肥美的魚類，若官兵下勤務，還可進行簡單的釣魚休閒，或是在環湖步道來個小健行，生活相對豐富不少。