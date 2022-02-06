過年休假期間，小編今天（6日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台股上市櫃公司企業特別偏愛從台股市場中買回股票，以此來展現對自家公司的長期肯定。根據統計，2021年上市櫃公司大股東「愛買」自家股票的有雙鴻、高雄銀、中光電、興農、太子等，其中，高雄銀更榮登大股東「愛不釋手」寶座，旗下的董事晉禾企業，從年初買到年尾。台新投顧副總黃文清表示，通膨時代來臨，將資金投入買回自家股票，除了能更能穩定股權，每年配息的報酬率可戰勝通膨怪獸，一舉兩得。

【1】大股東買自家股 布局虎年行情

金牛年台股一整年風光上漲1,872點，漲幅11.85％，大股東狂撒銀彈買回自家股票的不在少數，包括雙鴻、中光電、高雄銀、興農、太子等上市櫃公司，高雄銀更榮登大股東「愛不釋手」寶座，旗下的董事晉禾企業，從年初買到年尾。

【2】台股拚返季線 紅包行情可期

台股休市七個交易日，美股雖驚濤駭浪，但重量級高科技股紅通通，7日台股即將迎接金虎年的第一個交易日，康和證券投資總監廖繼弘及統一投顧董事長黎方國均認為，7日台股將重返季線，2月紅包行情將上演，並朝著頸線18,043點挑戰。

【3】17檔五福臨門 虎哩旺

台股即將迎來金虎年新春開紅盤，農曆年節休市期間，美股四大指數歷經震盪劇烈，但整體表現仍搶眼，尤其那斯達克指數漲幅高達4.13％，最受矚目。法人表示，挾著高科技股財報優於預期的推升力道，台股一掃牛年封關前的陰霾，看好17檔「五福臨門」股，含括財報受惠、抗通膨、高殖利率等多項題材，台股開紅盤時將領軍熱鬧登場。

【4】虎年明星產業－電動車零組件 商機爆發

雖然2021年全球車用晶片嚴重短缺，但電動車市場卻依然仍呈現高度成長。根據統計，2021年上半年包含PHEV（插電式混合動力車）及BEV（純電動車）的總出貨量為265萬輛，年增168％，其中特斯拉上半年的電動車交車量為38.6萬輛，其次是福斯集團33.2萬輛和通用汽車22.7萬輛，可以看到傳統的汽車大廠也都急起直追，不再讓特斯拉專美於前。

【5】美砸3,500億美元 應對中方挑戰

為抗衡中國崛起的挑戰，美國眾議院4日通過「2022年美國競爭法」（America COMPETES Act of 2022），將撥款3,500億美元，在製造研發等多個領域強化美國競爭力，其中包括注資半導體產業520億美元。美台關係部分，法案提出強化美台經貿、科技和安全合作，並呼籲將台灣駐美機構改名為「台灣駐美代表處」。