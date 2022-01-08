週日就是台中二選區的立委補選，以及台北中正萬華區罷免立委林昶佐的投票日。在此期間，但見小英總統帶著民進黨大小官員，馬不停蹄，兩地奔忙，為她所屬意的人選站台、開講。

大家總是說，小英總統不看講稿，不看讀稿機，講起話來，嘴裡就會像是含著魯蛋，總是詞不達意。然而，幾次站台拉票下來，讓人們對小英卻不做如是想，甚至刮目相看。

君不見，小英總統在造勢場子裡，不但比手畫腳、齜牙裂嘴，且竟能滔滔不絕；斯時也，不但未見有讀稿機，甚至還能不打草稿，其口若懸河，口才便給，實在不能不令人另眼對待。

小英在選舉造勢場合的表現說明以下兩點：一是小英總統只有在選舉場子，才能大放厥詞、言不由衷；而在其他場合，可能就會支支吾吾，詞不達意。

二是小英總統畢竟不是演說家邱吉爾，也不是甘迺迪，甚至也不是歐巴馬等等滿腹經論、言之有物和有著雄才大略的政治家；充其量，她也只不過是位拍賣員而已。

如今我們必須承認，小英可真是一位及格，甚至是一位伶牙利齒的超級拍賣員，也讓我們總算看到了她的強項。

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