因出演BL劇而人氣爆紅的楊宇騰YU，出道一年演藝成績成果收穫豐碩，也紅回日本，不過因為受疫情影響已經長達2年沒見到在日本的家人的楊宇騰，前陣子因為父親突然腦溢血住進ICU病房，讓他放下手邊工作急奔回日本探望，所幸目前父親病情穩定獲得控制，讓楊宇騰稍稍放下心中的大石頭。

他接下來準備要返回台灣繼續演藝工作。面對接下來的耶誕節及新年，楊宇騰YU表示最大的願望就是希望家人、身邊的同事、朋友包括粉絲都能身體健康平安，「健康平安就是最大的福氣。」

而被問到過去有無難忘的過耶誕節的經驗，楊宇騰透露過去每年在台灣的耶誕節身旁總是很巧合地有個「他」，楊宇騰笑說：「來台灣八年，每到特別假期時刻，身邊總是只有一個很要好的朋友一起過節，而且印象中每次到了耶誕節兩人總是很巧合的都是一個人，不是單身不然就是女友剛好不在身旁，所以常常是兩個人約去喝酒吃飯度過，而且妙的是我們兩個不只耶誕節會一起過，有時候情人節的時候兩人都單身時也會一起約出去上街看情侶，然後都會很羨慕大家身旁有女友，是很有趣的回憶。」