潘逸安與老婆Vivian、女兒一起換上耶誕裝。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安一家以時尚風格歡度耶誕。（艾迪昇傳播提供）

充滿熱鬧氛圍的耶誕節將來臨，演員潘逸安與老婆Vivian、女兒米估也應景換上耶誕裝扮慶祝，有別於以往變裝，這次打扮更有不同巧思，潘逸安透露在籌備要如何歡度耶誕時，腦中隨即浮現經典歌曲〈Last Christmas〉的旋律以及電影《去年聖誕節》，讓他與老婆在準備造型時有非常多靈感。

談到〈Last Christmas〉這首歌，潘逸安表示國中時偶然聽到該曲就非常喜愛，杜德偉翻唱後，讓身為杜德偉粉絲的潘逸安更愛該曲，每當耶誕節到來，都會想起這首歌帶給他的青春回憶，而2019年上映的電影《去年聖誕節》中也與這首歌有不少連結，讓潘逸安感觸良多，更有了耶誕節要來與這些經典作品致敬的念頭，因此特地喬裝上街拍攝許多具有電影感的美照。

潘逸安夫妻倆為了能讓女兒米估有更多美好過節回憶，可說費盡苦心準備服裝，潘逸安笑說：「我的話當然就是扮耶誕老人，但我跟老婆說，我裡面不要穿，要當最野性的耶誕老人，至於老婆的服裝她自己都會搭配，最讓我們花心思的是米估，因為老婆對於服裝很有堅持，原本讓米估扮麋鹿時我只想拿個鹿角來戴就好，但老婆硬是用到一頂很可愛的麋鹿帽給米估，最後她也很喜歡」，拍攝當天，現場還有幾隻小狗與潘逸安一家互動，沒想到米估對於小狗們意外產生強烈好奇，且完全不怕生的將毛孩們一舉抱住。潘逸安坦言拍照時要讓米估受控實在太難了，但比起以前，現在米估至少知道拍攝時不能亂跑。

而號稱要挑戰「最有野性」耶誕老人的潘逸安則在女兒這關就碰壁，想讓造型更霸氣的他原先要戴上鬍子，但女兒米估在旁一臉驚嚇的喊著不行，潘逸安表示：「米估對於任何我臉上要戴甚麼都會覺得害怕，所以只好打消念頭。」

在上街準備耶誕節裝扮時，老婆Vivian看到一組廚房玩具，便問潘逸安是否要買來當作米估的禮物，潘逸安一度有些懷疑，過去他的原生家庭並沒有過節習慣，因此對於節日該有哪些儀式潘逸安都很陌生，他說道：「其實當爸爸後，這些過節慶祝方式我還在拿捏，以前會覺得日子過去就好，但老婆希望能讓米估有更多元的回憶，我也覺得沒有不好，畢竟當爸爸後，所有思維都已完全不同。」