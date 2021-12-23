本周六就是一年一度的耶誕節，不少人會和家人朋友一起吃大餐慶祝，然而在享受美食的同時，也要注意健康，不要攝取過多熱量。營養師高敏敏提醒，一片披薩的熱量可能比鹹酥雞、炸薯條還高，其餘食物也是一人一小口，吃個應景就好，另外她也分享用餐時的注意事項，讓大家都能吃得快樂又健康。

營養師高敏敏在臉書粉專發文，指出成年男性一天攝取的熱量約1800大卡，成年女性則為1600大卡，因此大家在享受耶誕大餐的同時，也要掌控好熱量分配。高敏敏建議，吃飯時可以先吃菜再吃肉，最後才吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維、植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化，還能先墊個胃。

除此之外，肉類的選擇最好以低脂肉類為主，像是海鮮類的油脂和飽和脂肪都比紅肉類還低，牛排可以選油脂含量較低的菲力，雞肉類則可以選擇雞胸肉，以及用豬里肌肉代替培根，熱量和油脂都會比較低。

如果是在家自己料理，烹調方式建議以清蒸、水煮、烘烤為主，並多搭配蔬菜一起食用，另外比起焗烤和油炸，油煎和乾煎相對來說也比較健康；再者要多品嚐食物的原味，沙拉醬、番茄醬、蜂蜜芥末、美乃滋、沙茶醬等醬熱量都十分驚人，最好減少沾用，或選擇和風、油醋、橄欖油。

甜食和飲料部分則以少糖、無糖為主，像是不加奶精、不加糖的黑咖啡、紅茶、綠茶都是不錯的選擇，能減輕身體負擔；另外酒精攝取也要特別注意，建議男性一日攝取量不超過2份，女性則不超過1份。

最後高敏敏提醒，享受大餐時要避免狼吞虎嚥、用餐時間過短，必須讓身體有足夠的消化時間，以及傳遞飽足的感覺，以「什麼都吃一點，什麼都不多吃」為原則，否則耶誕節後收到的第一份大禮，恐怕就會是上升的體重了。

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