台灣自詡為美食王國，小吃文化興盛，鹹酥雞更是台灣十大夜市小吃榜上的常勝軍，大街小巷也經常見到鹹酥雞攤位，飄散的香味往往讓人口水直流。不過日前就有網友不解，為何鹹酥雞都下午才開？貼文一出隨即掀起眾人熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，在聖誕佳節中午時分，特別想要吃鹹酥雞，但卻遍尋不著有營業的商家，只好去連鎖速食店買些餐點果腹，並不禁好奇問道「為什麼鹹酥雞店都下午才開？」

貼文一出，隨即掀起不少網友共鳴，紛紛留言直呼「真的啊！炸雞店都下午2點以後才開」、「我也超想中午吃鹹酥雞，苦無店面」、「為了保護你不會在公司被打，用心良苦」。

不過也有內行人點出背後兩大關鍵分別為「備料問題」以及「熱銷時段」，「你是不是以為半夜有時間買料備料」、「早上小販去市場批貨，回家加工用到好，擺攤也差不多中午過後了，下午擺很合理啊」、「早上講求速度，大家忙著上班，沒時間等你炸」、「早上有人會想吃鹹酥雞？」、「能賺錢24h不是問題，沒客人才是問題」、「因為沒搞頭，連速食龍頭這種24h的早上都不想賣炸物了」。