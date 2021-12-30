櫃買明年1月7日審議美達科技上櫃案 17:592021/12/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，預計於111年1月7日審議美達科技公司（6735）上櫃案。 美達科技公司主要從事半導體測試設備之生產、銷售及售後技術服務，董事長為陳林杰，推薦證券商是群益金鼎證券及華南永昌證券，申請時資本額3億5200萬元。 美達科技公司109年度合併營業收入為3億4031萬元，稅後淨利為1億1876萬元，每股盈餘為3.33元。110年前三季之合併營業收入為3億5240萬元，稅後淨利為1億2299萬元，每股盈餘為3.45元。 櫃買15日將審議寶德科技上櫃案 櫃買14日審議寶緯工業上櫃案 #美達科技 #日審議 #上櫃案 #合併營業收入 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買15日審議通過寶德科技上櫃案 18:412021/12/15 財經 櫃買12/14審議寶緯工業上櫃案 16:102021/12/09 財經 櫃買中心12/15審議寶德公司上櫃案 18:092021/12/10 財經 達航科技10日申請上櫃案 11:492021/12/10 財經 櫃買股票債券發行 亮眼 04:102021/12/23 證券．權證 寶緯工業上櫃案 櫃買14日通過 22:132021/12/14 財經 富邦金控前11月稅後淨利、EPS 雙創歷史新高 16:502021/12/10 財經 財報靚 偏光片廠股價衝 04:102021/12/14 證券．權證 《櫃買市場》寶緯上櫃案過關 VHQ-KY16日起停止櫃檯買賣 08:012021/12/15 財經 永大市占逾三成 2022年營運保守看待 17:292021/12/29 財經 《櫃買市場》寶德上櫃案 12月15日審議 08:012021/12/13 財經 財經熱門新聞 震撼彈！台灣大哥大宣布合併台灣之星 穩坐電信二哥 - 財經 中芯能做5奈米！台積電大老揭密 三星3奈米超車下場慘 - 財經 獨／長榮夫妻檔一早被錢砸醒：灌進500萬年終 爽爆了 - 財經 長榮豪發40個月 高層爆激辯：抖出張榮發給年終內幕 - 財經 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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