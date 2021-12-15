櫃買15日審議通過寶德科技上櫃案 18:412021/12/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（15）日審議通過寶德科技公司（3349）上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，寶德科技主要是從事電競週邊產品之ODM代工設計、產品製造與銷售業務，董事長為盧賀隆，推薦證券商是日盛證券、台中銀證券及德信證券，申請時資本額3億3997萬元。 寶德科技2020年合併營業收入為8億1346萬元，稅後盈餘為2138萬元，每股盈餘為0.65元。2021年前三季合併營業收入為9億8315萬元，稅後盈餘為5586萬元，每股盈餘為1.63元。 櫃買15日將審議寶德科技上櫃案 漢來美食疫情受害 25檔股價創今年新低 #寶德 #審議通過 #上櫃案 #櫃買中心 #合併營業收入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》寶緯上櫃案過關 VHQ-KY16日起停止櫃檯買賣 08:012021/12/15 財經 不只買莫德納、AZ次世代疫苗 指揮中心：BNT洽談採購中 14:572021/12/15 生活 聯強等30檔上市櫃股 股價創今年新高 17:502021/12/15 財經 大陸收視率造假調查：一部劇收入4.5億多元 3.9億元用來買收視率 10:552021/12/15 兩岸 鋼價止跌 中鋼東和鋼鐵歡呼 04:102021/12/15 證券．權證 永豐智能車供應鏈ETF 上市 04:102021/12/15 證券．權證 元太通過台灣智慧財產管理規範審查 強化專利保護與管理 16:042021/12/15 財經 歐買尬進軍NFT 拓營運版圖 04:102021/12/15 產業．科技 我國今年IPO金額達300.88億 近六年新高 14:492021/12/15 財經 《未上市個股》慶全科技農業拚邁上櫃 明年業績續看俏 13:072021/12/15 財經 1218公投》中研院6院士共同聲明 呼籲國人1218公投投四個「不同意」 16:592021/12/15 政治 財經熱門新聞 陸半導體廠慘了？拜登狠爆 砍斷陸大廠唯一後路 - 財經 台積電勿忘慘案！ 英特爾曾衝刺這技術害慘台灣科技業 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 英特爾CEO大讚台積電有內幕 專家揭3奈米訂單恐變毒藥 - 財經 政府打炒房只會失敗收場？ 房產專家警告2種人悲慘下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。