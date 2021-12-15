櫃買中心今（15）日審議通過寶德科技公司（3349）上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，寶德科技主要是從事電競週邊產品之ODM代工設計、產品製造與銷售業務，董事長為盧賀隆，推薦證券商是日盛證券、台中銀證券及德信證券，申請時資本額3億3997萬元。

寶德科技2020年合併營業收入為8億1346萬元，稅後盈餘為2138萬元，每股盈餘為0.65元。2021年前三季合併營業收入為9億8315萬元，稅後盈餘為5586萬元，每股盈餘為1.63元。