AI晶片新創公司耐能（Kneron）於近日獲超2500萬美元的投資。本輪最大的投資額來自臺灣OEM／ODM巨頭光寶科技、全科、淩鉅、Sand Hill Angels和Gaingels等亦參與投資。

光寶科技的投資資金將作為戰略合作的一部分，主要用於推進智慧城市技術的發展，推動L4和L5自動駕駛技術加速落地。如通過路邊的人工智慧盒子，與裝有耐能邊緣AI晶片驅動的汽車，從而幫助和引導自動駕駛。耐能的可重構技術適用於多種應用領域，可為自動駕駛技術提供了獨特的綜合解決方案。

耐能創始人兼執行長劉峻誠表示:「通往L4和L5的自動駕駛道路不只是汽車，而需整個技術生態系統以及支撐交通的相關基礎設施等。我們很高興能與新的戰略合作夥伴一起開發基礎設施，推進智慧城市技術的發展，支持未來城市交通系統建設。耐能的技術不僅可支持自動駕駛車內的相關需求，還可滿足對周圍基礎設施建設的需求」。

11月，耐能在Web Summit發布了新一代邊緣人工智慧晶片「KL530」。KL530有著技術性的創新，如支持 Vision Transformer AI模型以及INT4、采用了最先進的圖像信號處理等。這些技術對實現L4和L5性能至關重要。KL530可應用於路邊單位及智慧城市的相關設備部署，為車輛協同提供高效的整體解決方案，使自動駕駛更安全、更智慧，從而促進自動駕駛更快速的落地。

光寶科技總經理邱森彬表示:「我們很高興與耐能展開合作，自動駕駛的廣泛應用需要先進的技術。耐能的可重構技術以及行業領先的性能和功耗使其成為我們發展智慧城市、推進智慧製造以及物聯網的完美戰略合作夥伴」。

此次融資使耐能的總融資額超過1.2億美元，此前已獲得維港投資、高通、華邦電子、紅杉等公司的首輪融資。今年初，鴻海以及特斯拉供應商台達電子等均對耐能進行了戰略投資。