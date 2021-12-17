鴻海(2317)旗下鴻騰六零八八精密科技(6088.HK)與以色列無線充電開發商Powermat Technologies策略結盟，透過參與B輪融資協助Powermat拓展工業、物聯網（IoT）和行動市場市占率，達成提高收購無線電力新興市場的共同目標。

Powermat為各種感應式充電的產業和使用案例，開發先進的Qi認證和專利無線電力科技解決方案，目前已應用於全球逾8億支智慧型手機、4000萬種嵌入式配件及800萬台汽車，並與包括鴻騰、三星、京瓷、通用汽車等頂尖高科技和行動合作夥伴合作。

鴻騰此次與Powermat創始股東Hudson Sustainable Group，此次共同參與Powermat的2500萬美元B輪融資，為Powermat拓展汽車、自動機器人等大型客戶部門市場提供資金，並進一步攜手朝提高公司收購無線電力新興市場的共同目標邁進。

Powermat執行長Elad Dubzinski表示，鴻騰和Hudson的投資將使公司得以因應對無線電力解決方案的龐大需求，有效解決客戶未來的產品挑戰，並領導自動和物聯網領域的無線電源科技的進化週期。期待透過與鴻騰策略結盟，能使雙方鞏固市場領導優勢。

鴻騰董事長特助范炘則表示，無線充電是新行動生態系的重要元素，為集團日益關注的業務領域。此次投資Powermat為雙方互利合作的另一步，盼藉此協助鴻騰達成未來業務目標，並提高Powermat在全球創新產業的市占率。