有外電消息指出，立訊砸重金擬搶鴻海(2317)、和碩(4938)的蘋果iPhone組裝大單，立訊將斥資人民幣110億元(折合新台幣約489億元)於大陸昆山興建一座大型組裝廠，由於美律(2439)和立訊長期維持良好合作關係，美律也一直都是iPhone揚聲器供應商，若後續立訊成功拿下蘋果組裝單，屆時美律也可望順勢受惠，在蘋果接單上有更顯著的貢獻。

根據外電的訊息顯示，立訊計畫砸下人民幣110億元、折合新台幣約489億元，在昆山建置一個大型綜合生產園區、範圍大小約有40個足球場，到時候iPhone產能規模可望從今年的約650萬支，最快明年初提升到1200~1500萬支。

目前蘋果iPhone最大組裝廠仍為鴻海，囊括的占比約8成，估計後續若立訊新廠加入戰局，依舊距離鴻海的規模有相當大的距離，故立訊的擴廠首要力拚的就是超越和碩，一旦立訊搶下蘋果組裝，由於美律已經和立訊有著6年的合作關係，長線來說對美律確實可以正面解讀。

美律今年受到零組件缺貨衝擊，上半年營運保守，第三季起以逐漸出現回溫訊號，美律和立訊雙方已經有6年的合作關係，立訊也在2016年取得美律旗下蘇州美特51%的股權，蘇州美特也負責出貨蘋果iPhone揚聲器模組訂單，不僅如此，雙方為降低美中貿易戰風險，去年赴越南建置新廠，由美律持股51%、立訊持股49%，顯示雙方在合作上關係緊密。

先前因為廣東立訊解散，市場擔憂雙方關係生變，但美律當時也解釋，雙方合作關係還是非常好，廣東立訊解散清算並不是雙方合作有問題，廣東立訊是2019年設計，當初設立本意就是因深圳廠不夠，結果其後適逢美中貿易戰，導致廣東廠幾乎沒用，後續廣東廠一部份會移到惠州廠，一部份移到越南，美律與立訊的合作依舊。