美股主要指數隔夜收高，出現連二日的彈升。港股午後受制在23200點，股市成交金額約在986億港元。

周四香港恆生指數收漲91.31點或0.40%，為23193.64點，為連三個交易日收漲。國企股(H股)漲9.08點或0.11%，為8204.31點。

工業工程板塊領漲1.95%，為表現最好板塊，電力股強勢，大唐發電漲11.2%，中國電力漲9.7%，華潤電力漲7.4%，華能國電漲9.2%。

騰訊大漲4.2%，報461.8港元；京東跌7%。騰訊公告，以京東A類普通股的方式分派中期股息。分配之後，騰訊對京東持股比例，將從17%降至2.3%，市場解讀為變相減持。另外由於減少對京東的投資，騰訊總裁劉熾平宣布退出京東董事一職。

美團跌1.7%。星巴克與阿里旗下的餓了麼合作即將在年底約滿，傳星巴克尋找新合作夥伴，找上美團。另外由於騰訊持有美團超過17%股份，市場有戒心，擔心美團成為騰訊下一個減持目標。另外，騰訊有大量持股的公司，例如嗶哩嗶哩、快手、微盟等也承壓，分別跌6.5%、3.6%、3.4%。

阿里巴巴跌1.4%。集團旗下阿里雲因未能及時通報安全漏洞，中國工信部宣布暫停與阿里雲合作關係，暫停期為6個月。

中國恆大漲1.4%。該地產開發商的風險化解委員會正在調動資源，與債權人保持溝通，努力化解集團風險。

海底撈跌1.2%，報16.94港元，股價創52周新低。