由特斯拉和「稀土國家隊」概念股撐盤，周四香港股市小漲，恆生指數目前漲0.2%，報23145.96點。國企股近持平，報8195.40點。

恆生科技股指數跌1%，給大盤帶來壓力。主要成份股漲跌互見，騰訊漲4.4%，表現最佳。京東跌7.5%，跌幅最大，稍早前一度跌逾11%；其次為汽車之家跌6%，嗶哩嗶哩跌5.7%。

此前騰訊宣布將以實物分派京東股份方式宣派特別中期股息，除了京東股價重挫之外，其他騰訊持有股份的公司亦表現疲弱，如嗶哩嗶哩、美團、快手等。

電力股和電力設備股集體大漲，其中又以風電股表現最佳，龍源電力目前漲逾9%。大唐新能源漲逾10%，華潤電力漲6%，東方電氣漲逾7%。

特斯拉隔夜股價大漲逾7%，帶動相關概念股走高，億和飆升15.8%，力勁漲近4%，福耀玻璃漲逾3%。美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問時表示他已經賣夠股票，達到出售10%特斯拉持股以繳納鉅額稅金的目標。

「稀土國家隊」可望成軍，相關概念股強勢表態，五礦資源、中鋁大漲逾8%。

此前五礦稀土公告已獲中國五礦集團通知，國務院批准中國鋁業、中國五礦、贛州市人民政府等進行相關稀土資產的戰略性重組，並新設由國務院國資委控股的新公司。該公告並未公布新公司名稱，此前外界盛傳新公司將取名為「中國稀土集團」。