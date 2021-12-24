台大重點科技研究學院24日揭牌，蔡英文總統致詞時表示，台灣四大半導體學院將全面啟動、陸續招生開課，正式投入科技人才培育的國家隊。未來將透過「產學共創」的新模式，培養出下個世代的科技人才，並提升產業的研發能力，讓台灣邁向「半導體先進製程中心」的目標。

蔡英文呼籲加速人才培育，教育部可考慮不要有那麼長的寒、暑假，讓半導體學院可以多利用時間，將人才做最好、最快速的培育，例如半年招生一次，同時盡量以英語授課，吸收全世界最好的學生。

依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，目前已有成功大學、陽明交通大學和台大成立半導體學院，清大半導體學院也將在下周成立。總統透露，目前還有兩個金融學院正在籌組當中，台灣的銀行和金融機構很多，但要與國際競爭，就是未來要做的事情，尤其當產業發展的同時，所需要的金融投入及專業程度都要提高。

總統強調，科技產業是台灣立足國際的關鍵產業，台灣半導體的技術，已經占有世界領先地位，而且建立起上下游完整的供應鏈。不過，發展的腳步不能停下來，成立半導體學院、加速人才的培養，就是現階段最重要的關鍵。

總統也謝謝台積電、聯發科、力積電、鈺創科技等產業界領袖，共同支持政府的政策，並給予大力的協助。「讓我們一起努力」，一起鞏固台灣半導體在全球產業鏈的關鍵地位。

國發會主委龔明鑫說，台灣要成為全世界半導體高階人才的訓練中心，在創新條例的推動下，政府展現非常棒的效率。他也幽默地說，過去國發會投資半導體產業，每年的股息拿出一些，回饋給人才培訓，也算是「善的循環」。

力積電董事長黃崇仁表示，台灣已成為半導體的「矽谷」，現在要做的是「維持領先」，人才培育是一個關鍵。他期許未來透過政府、民間的合作，台灣學校可以自己培養相關人才，不一定都要把人派到美國。

鈺創科技董事長盧超群說，近來積極到高中女校宣傳，希望有朝一日電資相關領域的男女比可達1比1。他並形容台大是「性價比」最好的學校，甚至勝過美國史丹佛大學，以相對較少的經費培養出眾多優異的校友，遍布世界各個產業。

台大校長管中閔指出，創新條例賦予學院在人事、經費、及產學合作上更多的自治權力，具有「教育創新沙盒」的意義，讓大學向更大程度的大學自治邁出了第一步，期望未來還可以進一步鬆綁。