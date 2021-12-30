SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展於29日舉行「SEMI半導體產業ESG永續倡議」行動儀式，台積電、日月光、南亞科、力積電、世界先進、旺宏、欣興電子、華邦電、聯電、穩懋半導體、國發會及工研院齊聚響應，期盼鏈結半導體產業與國際接軌，持續提升永續競爭力形象。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，因應全球氣候變遷的嚴重影響，全球政府及企業萬眾一心，積極地在各領域進行減少碳足跡的措施。遵循此一趨勢，SEMI利用協會長達50年的產業標準建立經驗，幫助產業實踐永續未來。同時也透過節能減廢媒合會等活動，協助供應鏈夥伴進行創新綠色製程的技術鏈接。這次透過SEMI半導體產業ESG永續倡議行動儀式，再次匯聚產、官、學、研界共同推動正面影響力，一齊傳達半導體產業對永續發展的核心目標。

南亞科技副總經理吳志祥表示，南亞科技以創新及發展智慧財產權為策略目標驅動經濟面成長，並積極落實環境及社會的永續，厚植南亞科技ESG永續競爭力。在面對「全球氣候變遷」議題上，除加強氣候韌性調適、降低災害可能帶來的營運衝擊、積極減緩溫室氣體的排放外，長期研發先進且具高效能的環境友善記憶體產品，並將綠色管理融入企業經營中，持續透過去碳化策略建構低碳營運模式，以接軌國際邁向淨零。

SEMI作為凝聚半導體產業共識之主要平台，致力於推動產業永續發展，串聯國內外半導體製造、封裝、設備、材料等業者參與，共同探究永續發展議題，開拓永續商機；SEMI於2021年成立全球永續委員會，四大任務目標包含：建立半導體產業永續策略藍圖、建構高科技材料評估機制、設計產業永續平衡計分卡、維持半導體生產供應鏈所產出的數據資料之完整性和準確性，期盼協助台灣及全球的半導體業者順應全球新浪潮，共同打造綠色生態圈。