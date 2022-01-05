台積電(2330)持續先進製程提升及海內外擴產，業界預期台積電今年資本支出持續攀高並將宣布調高資本支出，台積公司3年資本支出金額可望達1000億美元以上，相關供應鏈業績動能延續，今年多家公司業績將續挑戰新高。

台積公司持續衝刺先進製程技術，並擴大海內外投資布局，法人預期，台積電將調高資本支出。台積電預計13日召開法人說明會，除營運展望外，台積電的先進製程進展、海內外投資布局與資本支出計畫為市場關注焦點。

台積電預計3奈米製程技術將於今年下半年量產，2奈米製程技術預計2025年量產，台積電去年即宣布，3年資本支出1000億美元的計畫。

隨著台積電增加海內外布局，包括台積電新增在日本設特殊製程晶圓廠，以及將在高雄設立28奈米、7奈米廠，並將擴大在台中投資擴廠，這些計畫都未列入台積電3年資本支出1000億美元的計畫之中，法人預期，台積電資本支出計畫勢將調高。美系外資預估，台積電3年資本支出金額可能調高至1080億美元，今年資本支出將約380億美元，明年資本支出將進一步達400億美元，將逐年創下新高紀錄。

台積電今年資本支出可望再創新高，3年資本支出金額有可能調高，持續挹注供應鏈成長動能。相關供應鏈包括家登(3680)、帆宣(6196)、京鼎(3413)、辛耘(3583)、弘塑(3131)等今年營收均可望再挑戰新高。