美國聯準會（Fed）態度更「鷹」了，美股指數漲跌互見，台股11日偏震盪，拉尾盤收小紅，外資雖小幅買超，但在匯市偏買匯，使得新台幣走弱，上演股匯不同調，最後收在27.684元兌1美元，貶值1.6分，台北外匯經紀公司成交量縮小至8.4億美元。

外匯交易員指出，Fed加快升息時程議題續發酵，市場最新預期，全年升息次數將從3次增為4次，縮表也可能緊跟在後，美股四大指數一半漲一半跌，科技股相對有撐，連動台股也開高後立即走低下殺，又回到平盤上下震盪，最後還是靠護國神山台積電急拉，收盤小漲48點至18288點，新台幣則因外資及進口商買匯，表現相對弱勢。

外匯交易員表示，Fed主席鮑爾的連任聽證會前，市場靜待是否釋出加速升息的一步訊息，反應在匯市量縮，新台幣偏弱整理，但出口商拋匯仍提供一定支撐，就看聽證會後外資的反應，主導新台幣後勢升貶。