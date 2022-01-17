台積電(2330)今天股價持續走高，開盤跳空大漲13元達685元，盤中一度漲16元，創下688元新天價，並帶領台股早盤大漲百點。

台積電美國存託憑證（ADR）達140.66美元，創新高，激勵今早開盤跳空達685元，創新天價，市值攀高至17.76兆元，貢獻大盤指數逾百點。

台積電營運展望樂觀，今年美元營收可望成長25%至29%，長期毛利率將達53%以上，高於法人預期，外資連續4個交易日共買超台積電7萬6828張，推升台積電股價上漲，今日正式創下新高。

台積電美國存託憑證（ADR）收盤創新高價，達140.66美元，續漲1.06%，市值7294.6億美元，接連超越輝達（NVIDIA）及波克夏（Berkshire Hathaway），躍居全球第8大。

台積電上周四舉行法說會，公司今年第一季營運持續樂觀，單季營收預計達166~172億美元，再創新高，季增率5.5~9.3%，中間值的季增率約為7.4%。對全年展望亦樂觀，今年仍是強勁的成長年，全年美元營收預估比去年成長25~29%，亦再創新高。

台積公司也對未來幾年看法持續樂觀，未來幾年的營收年複合成長率由原本設定之10～15%，提高到15～20%。

台積電總裁魏哲家於上周四表示，供應鏈為確保供應穩定，預期將維持較高的庫存水位，且將持續較長一段時間，也將帶動台積電今年全年產能持續吃緊。

台積公司看好5G及HPC將會是未來幾年的大趨勢，晶圓代工供不應求的情況會延續到2022年一整年，預期今年全球不含記憶體的半導體市場產值年增9%，預計今年晶圓代工市場年增率約20%。台積公司仍優於平均，2022年美元營收估年增25~29%並再創新高。

台積公司並正式提升長期毛利率目標。台積電先前表示將維持毛利率在50%以上，上周四再上調長期毛利率預估至53%以上。台積公司並預估本季毛利率續揚，將達53~55%。

此外，今年資本支出持續大增並再創新高。

台積公司繼去年資本支出達約300億美元新高，今年資本支出預估大舉提升至400億美元至440億美元，年增幅達33.3%~46.7%。