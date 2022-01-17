三大研究機構高呼台積電（2330）登基千金，花旗環球、凱基投顧、高盛證券掀起一波台積電千元天價新共識，歷史新高行情千呼萬喚始出來，台積電17日盤中衝到688元，終場漲1.64％、收683元，振奮台股士氣；里昂證券更指名兩大供應鏈欣興（3037）、信驊（5274），最受惠台積電創高帶動效用。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志根據台積電營收歷史軌跡指出，台積電從2001年的低基期，花了三年、在2004年達成營收翻倍，隨後營收再度翻倍時間則耗費7～8年之久，考量需求旺盛、產能利用率高昂與定價環境有利等因素，看好台積電重拾高速營運翻倍速度，2024年的營收將比2020年多出一倍，帶來更亮麗且續航力更佳的獲利表現。

凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀同樣高度看好台積電先進製程進展，她指出，運用於智慧機、高效能運算（HPC）之3奈米製程將於2023年開始貢獻營收，台積電可望維持領先優勢。除高通、輝達於台積電訂單比重提升外，最新把英特爾新的3奈米製程CPU、蘋果自製數據機晶片（5奈米）與射頻收發器晶片（6奈米）納入考量，基於獲利樂觀成長前景，調升股價預期到1020元。花旗環球、高盛證券則分別賦予1052與1050元股價預期。

值得注意的是，台積電大漲的帶動效應廣泛激起市場想像空間，里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧主動出擊，點名HPC應用方興未艾，對與台積電合作關係密切的ABF大廠欣興最為有利，同時，也有助信驊的遠端管理晶片（BMC）業務，雙雙給予「買進」投資評等，推測合理股價估值是300與3900元。