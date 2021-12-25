騰訊遊戲：元旦假期陸未成年人每天限玩1小時遊戲 17:152021/12/25 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 元旦假期陸未成年人每天限玩1小時遊戲。取自騰訊官網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 騰訊遊戲今天（25日）發布通知稱，為結合大陸《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》與實際放假調休安排，2022年元旦假期前後，騰訊遊戲旗下在中國大陸地區運營的網絡遊戲面向未成年人的遊戲限玩執行如下： 大陸未成年人可於2021年12月31日（週五）、2022年1月1日-1月3日（元旦假期）的每天20時至21時之間登錄遊戲。 通知稱，請各位玩家合理安排時間，適度遊戲。感謝大家的理解與支持。 預防駕駛分心 特斯拉限制車內遊戲 台中邁向電競新時代 全台首場「酷玩行者快閃」街頭登場 #遊戲 #元旦假期 #未成年人 #騰訊遊戲 #限玩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西拉雅官田遊客中心活動滿檔 草原音樂祭、童玩節接連登場 20:172021/12/23 寶島 社會9點檔》電玩大亨遭扣千萬「馬王」 開500萬欲向警贖回（下） 20:302021/12/24 社會 人妻女星驚傳賣春 被小開認證「都玩過」4線索曝露身分 13:162021/12/23 娛樂 預防分心 特斯拉限制乘客遊戲 04:102021/12/25 全球財經 夢時代2021「角落小夥伴 歡樂城」 耶誕夜正式開幕 16:392021/12/24 財經 噁狼師果醬塗下體 要女童玩猜食物遊戲 21:392021/12/23 社會 霧台神山部落雲霧繚繞如仙境 一日遊玩法曝光 19:172021/12/23 寶島 狼師騙6歲女童玩猜食物遊戲 下體塗果醬要她吃「熱狗」 18:472021/12/23 社會 晶睿通訊出任務！ESG活動大玩實境遊戲 打造社區安全地圖 14:112021/12/23 財經 弘煜科新作將上線 預約人數破20萬 04:102021/12/24 產業．科技 騰訊減持京東 巨頭壟斷時代結束 04:102021/12/25 焦點新聞 兩岸熱門新聞 社評／大陸對蔡政府發出的訊號 - 焦點新聞 - 旺報 陸工程院院士張伯禮：西安疫情暴露基層防控大意 - 兩岸 每年滿足200萬戶家庭用電量 中國首個百萬千瓦級海上風電場並網發電 - 兩岸 - 旺報 陸交通運輸部：川藏鐵路全面開工建設 - 兩岸 - 旺報 馬興瑞任新疆黨委書記篤定晉升政治局 陳全國卸任另有任用 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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