騰訊遊戲今天（25日）發布通知稱，為結合大陸《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》與實際放假調休安排，2022年元旦假期前後，騰訊遊戲旗下在中國大陸地區運營的網絡遊戲面向未成年人的遊戲限玩執行如下：

大陸未成年人可於2021年12月31日（週五）、2022年1月1日-1月3日（元旦假期）的每天20時至21時之間登錄遊戲。

通知稱，請各位玩家合理安排時間，適度遊戲。感謝大家的理解與支持。