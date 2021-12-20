上週六四大公投落幕，針對與能源相關的藻礁三接以及核四重啟均為不同意票勝出，也因此，引發鴻海(2317)創辦人郭台銘直言「明年一定會缺電、大家做了決定就不要抱怨」，對此，經濟部長王美花也在今日有最新回應，她表示，三接因為外推工程往後延後2年半多，為了穩定供電，已經做出了非常多的臨時措施，至於重啟核四，她則說，核四就算重啟也需要11年的時間，與當前電力調度是「不太一樣的問題」!

王美花今早出席立法院經濟委員會審查經濟部與所屬單位的預算案討論，針對郭台銘所憂心的缺電一事，他表示，三接因為外推工程往後延後2年半多，且當初在提出外推方案的時候就就已提出相關配套方案，其中包含氣源調度、大潭電廠8、9號機上來的也是比較高效率的機組、以及電力需量反映等，她強調，為了確保供電穩定，已經做出了非常多的臨時措施。

至於重啟核四一案同樣在公投中遭到否決，王美花表示，核四最大的問題就是安全問題，就算是要重啟也會是11年以後的事情，並無法因應短期供電問題。故她強調，核四議題公投其實電力調度是「不太一樣的問題」!

台電在公投後即說明，核四重啟至少十年，本就不是短期選項。至於三接外推延後的兩年半，會影響到後年起112～113年的供氣，台電會持續讓大潭8、9號機組如期完工，將現有氣源優先供氣給較高效率的燃氣機組，以提高全廠總發電量；同時加強各電廠機組維護以減少機組故障機率，精進歲檢修技術，提高機組運轉可靠度；並擴大需量反應機制等作為，持續維持穩定供電。

另外，由於核四重啟在公投中超否決，被問到後續勢將認列為負債？王美花表示，會儘快與台電進行討論，關於核四資產最大化的議題。