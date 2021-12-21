農作物保護劑大廠龍燈-KY(4141)下午舉行重訊說明記者會，獨立董事曹振華說，公司Albaugh LLC及其百分百接間持有的子公司Albaugh Limited今日簽署合併契約，Albaugh將以現金支付龍燈普通股股東每股26.23元，作為合併對價，未來龍燈將成為Albaugh LLC的百分百間接持有的子公司，將終止上市。龍燈將在2月8日召開股臨會，預期3月底將會是合併基準日。

Albaugh Limited與龍燈完成合併，龍燈為存續公司，Albaugh Limited為消滅公司，此合併案的每股合併對價相較於龍燈前一交易日(110年12月20日)的收盤價格，溢價2.9%。相較於前30日、90日、180日及一年的收盤平均價格，溢價分別達15.0%、30.8%、61.3%及73.6%。龍燈指出，本合併案業經本公司獨立董事組成審計委員會評估，並獲公司董事會一致通過。

Albaugh LLC為一由Dennis Albaugh於1979年創立的未公開發行的美國有限責任公司，總部位於美國愛荷華州的Ankeny。Albaugh LLC於美國、阿根廷、巴西、墨西哥、歐洲及其他地區，於作物保護產品領域提供廣泛且持續成長的產品項目，Albaugh LLC並同時於美國密蘇里州聖約瑟夫(St. Joseph)、阿根廷的San Nicolas及Rio Tercero、巴西的Rensende、墨西哥的Chihuahua及斯洛維尼亞設有多功能廠房。於本併購案完成後，Albaugh LLC將於全球主要農作物生產市場佔有顯著的市場參與舞台。