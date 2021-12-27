季底作帳持續發威，台股盤中指數大漲逾百點創新高！2021年最後一週交易，上週五美股因聖誕節休市，但今天美股盤前期指走揚，台股也延續上週緩步攻高走勢，台積電(2330)負責穩盤，股王矽力-KY(6415)大漲站上5000元關卡，聯發科(2454)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)及AES-KY(6781)等千金股全面走揚，中小型股揚智(3041)、楠梓電(2316)、禾昌(6158)、光頡(3624)、三貝德(8489)、力特(3051)、綠電(8440)等中小型股亮燈漲停，搭配傳產類股多走高，在各類股多呈現上揚下，台股盤中指數大漲逾百點，創下歷史新高。

截至11點35分為止，加權股價指數約18074.97點，上漲113.33點，成交量約1561.33億元；OTC指數為234.45點，上漲1.25點，成交量503.69億元。

今天盤中上市各類股以橡膠類股表現最佳，上漲1.5%，其次是光電類股及造紙類股，分別上漲1.38%及1.37%，表現較差者為鋼鐵類股、觀光類股及生醫類股，其中鋼鐵類股下跌0.76%，觀光類股下跌0.31%，生醫類股下跌0.18%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲1.29%，表現最差為生醫類股、下跌0.99%。

就技術面來看，2021年倒數第2週交易，台股指數緩步走高，雖然上週五一度站上18000點，但獲利了結賣壓再度出籠，致使18000點得而復失，上周五加權股價指數以17961.64點作收，累計一周上漲149.05點，漲幅約0.83%，周K收帶上下影線小紅棒，日均量為2584.6億元；OTC收盤指數為233.2點，累計一周上漲2.75點，漲幅約1.19%，周K亦帶上下影線小紅棒，日均量866.3億元；今天台股在封關前季底作帳持續發酵下，指數開高走高，盤中大漲逾100點，站上18000點關卡；目前台股各期均線呈多頭排列，多方走勢不變，本周封關倒數4個交易日，考量當沖降稅已經立法通過延長3年，有助量能回升，預期台股封關有機會站穩18000點。

分析師表示，本週為2021年最後一週，國際股市領頭羊的美股未受Omicron變種病毒疫情太多影響，有望延續往年「聖誕行情」，若美股續強，外資在長假過後可望歸隊，搭配近期年底作帳，內資力挺中小型股，有助於台股封關表現及元月行情。

目前整體股市氣氛偏多，投資人可逢低擇優佈局高殖利率概念股、科技權值股、新世代概念股、電動車概念股及壽險金控股等。

京鼎(3413)為鴻海(2317)集團旗下半導體設備和系統整合廠，亦為國際大廠應用材料之設備代工廠，應材積壓訂單金額持續增加，且在自動化業務上，京鼎自主開發之晶圓傳送設備今年打入光罩廠、封測廠應用，預期自2022年第2季起營運貢獻可進一步放大；環球晶(6488)因矽晶圓市場由日本公司所佔據，擴產較為謹慎，即便建新廠擴充產能，國際大廠多認為最快要到2024年才會投產，搭配半導體產業2022年持續成長，預期2022年矽晶圓供應商有較好價格環境，環球晶在南韓、日本、台灣、歐洲、美國等地都有去瓶頸的擴產計畫，來因應客戶對12吋晶片需求，兩家公司均是可逢低佈局標的。