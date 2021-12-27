Nike在上週發表的財報表現優於預期，對台灣的供應鏈來說，2022年的訂單動能良好，業績可望注入更多動力。今日製鞋族群由豐泰(991)領軍揚升，寶成(9904)、志強-KY(6768)跟進上漲，僅鈺齊-KY(9802)壓低整理。

Nike市占可望進一步拓展原因包括，1.隨著NBA、NFL和歐洲足球聯賽重新開放，Nike贊助球員持續引領體育產業潮流，有助公司業務受益；2.Nike目前擁有7900萬名活躍會員；3.未來幾季將發表更多的新品；4.積極拓展Jordan、女性、服裝的熱銷產品線；5.投資元宇宙吸引未來世代消費者。

豐泰在越南廠復工進度順利之下，法人看好，12月營收表現將會優於11月，受惠市場需求強勁訂單能見度高，營收回溫後，未來幾季獲利可望逐漸回升。豐泰2022年目標是年增7%至10%的產能，越南、印尼及印度將會是增加產能的重點國家。

寶成越南廠整體產能恢復超過8成以上，12月營收也可望持續成長，挾著訂單能見度佳，產能又持續提升，將有利未來的營收、獲利表現，法人持持續看好明年首季的營運表現。寶成也計畫在越南擴增產線以及印尼擴廠，增產幅度還在考慮當中。