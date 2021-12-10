櫃買中心表示，達航科技公司（4577）在今（10）日送件初次申請股票櫃檯買賣，產業別是其他電子業。

根據櫃買中心資料顯示，達航科技成立於1991年2月間，董事長為翁榮隨，主要經營業務是雷射鑽孔加工服務、PCB鑽孔機及其服務、自有品牌及其設備等，送件時資本額為4億3013萬元。達航科技2020年業績，營收10億173萬元，稅前盈餘1億1003萬元，稅後盈餘8929萬元，每股盈餘2.09元。