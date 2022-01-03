櫃檯買賣中心預計於111年1月7日審議美達科技(6735)公司上櫃案。

美達科技公司主要從事半導體測試設備之生產、銷售及售後技術服務，董事長為陳林杰，推薦證券商係群益金鼎證券及華南永昌證券，申請時資本額3億5200萬元；美達科技公司109年合併營業收入為3億4031萬2000元，稅後盈餘為1億1876萬5000元，每股盈餘為3.33元；110年前3季合併營業收入為3億5240萬6000元，稅後盈餘為1億2299萬4000元，每股盈餘為3.45元。