櫃買7日將審議美達科技上櫃案 09:492022/01/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心預計今（7）日審議美達科技公司（6735）上櫃案。 美達科技公司主要從事半導體測試設備之生產、銷售及售後技術服務，董事長為陳林杰，推薦證券商是群益金鼎證券及華南永昌證券，申請時資本額3億5200萬元。 美達科技公司2020年合併營業收入為3億4031萬元，稅後淨利為1億1876萬元，每股盈餘為3.33元。2021年前三季之合併營業收入為3億5240萬元，稅後淨利為1億2299萬元，每股盈餘為3.45元。 櫃買明年1月7日審議美達科技上櫃案 裕融2021年每股賺12.96元 獲利創高 #美達科技 #上櫃案 #合併營業收入 #稅後淨利 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》供給短缺逐年加劇 外資看讚ABF載板三雄 11:592022/01/06 財經 《光電股》富采Q4營收季減4.6％ 優於預期 10:342022/01/06 財經 全年獲利挑戰翻倍成長 聯傑11月每股淨利0.05元 04:102021/12/31 產業．科技 《金融股》一次打消台開呆帳 京城銀去年獲利仍創高 17:392022/01/04 財經 特斯拉開年暴衝 分析師喊上1580美元 19:112022/01/04 財經 《光電股》Mini LED需求續強 富采增產挹注動能 11:592022/01/05 財經 DDR5轉換潮 優群明年營運有亮點 04:102021/12/31 證券．權證 《證交所》來頡今上市審議 08:012021/12/28 財經 產險去年賺逾200億 攀峰 04:102022/01/03 金融．稅務 今年首檔興櫃股 鑫傳7日每股68元掛牌 09:302022/01/07 財經 茂達 11月每股淨利1.36元 04:102021/12/31 證券．權證 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 航運老三員工餐20元遭罵爆 網大驚：某大咖狂吃貨被抓包 - 財經 1分鐘讀財經》市場嚇傻！台積電驚見721元鉅額交易 專家爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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