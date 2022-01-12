鴻海(2317)公告旗下鴻元國際投資擬出清持有的IC設計廠天鈺部分持股，因處分金額估達21.36億元，引發市場關注處分收益貢獻。不過，投顧法人認為雖因持股成本低，使鴻海此次處分利益估達14.27億元，但預期僅占今年整體獲利預期約0.86％、影響相當小。

鴻海股價5日觸及111元的近3月高點，近日拉回測試104元支撐，市場今（12）日對處分天鈺部分持股反應淡定，開高後小漲0.48％至105.5元，早盤於平盤附近微幅震盪、大致持穩盤上。三大法人近期持續偏空操作，本周迄今合計賣超2萬875張。

鴻海11日公告子公司鴻元國際投資預計將出清持有IC設計廠天鈺9090張、約4.8％股份，目前持股比重已降至21％，引發市場關注。不過，鴻海對此表示，處分天鈺部分持股主要為為實現投資獲利，且僅會調節部分股權、仍會保留一定持股。

投顧法人指出，據鴻海財報揭露資訊，鴻海透過寶鑫、鴻揚、鴻元及鴻棋合計持股天鈺25％、約4萬6544張，去年第三季末帳面價值約36.34億元。此次鴻海處分9090張，以目前股價235元計算出售金額約21.36億元。

投顧法人表示，鴻海此次處分的天鈺持股成本僅約7.09億元，因此處份利益達約14.27億元。不過，預期鴻海2022年合併營收達6.5兆元、年增9.58％，稅後淨利約1645億元、每股盈餘11.87元，此次處分天鈺持股收益估僅占獲利約0.86％，影響相當小。

鴻海2021年12月自結合併營收6606.84億元，月增6.27％、年減7.44％，創歷史第四高。合計第四季合併營收1.83兆元，季增達30.6％、年減8.69％，改寫歷史次高。累計全年合併營收5.93兆元、年增達10.86％，改寫歷史新高，表現均略優於預期。

投顧法人看好鴻海去年可望賺逾1股本、每股盈餘估約10.2元，並看好今年合併營收成長9％、稅後淨利成長近16％、每股盈餘約11.8元，認為集團聚焦的電動車新商業模式可望開創新獲利契機，維持「買進」評等、目標價維持156元。