大田精密（8924）受惠美日市場訂單積極，2021年12月份合併營收7.10億元，月增6.24％、年增99.39％，全年營收達78.80億元，跟2021年每股稅後盈餘，同創歷史新高。

大田累計今年前三季的每股稅後盈餘15.44元，就已超越過去任何一年的全年每股稅後盈餘，在2021年之前，大田每股稅後盈餘的最高紀錄是2017年的8.70元。

在第三季打破獲利的歷史紀錄之後，大田4日公佈12月營收7.10億元，再傳出佳績，累計2021年全年營收達78.80億元，同樣刷新營收的歷史紀錄，在2021年之前，大田的最高營收是2007年的75億元。

大田2021年12月營收7.10億元，比2021年11月的6.69億元，月增6.24％，更比2020年12月的4.75億元，年增49.54％，累積全年合併營收78.80億元，比2020年全年的39.52億元，大幅成長99.39％。

大田發言人鍾政義表示，大田2021年12月單月營收7.10億元，雖未突破2021年9月的高點8.14億元，但表現屬旺季水準之上，而第4季單季的合併營收為21.39億元，是僅次於2021年第3季22.74億元的歷史次高紀錄，全年合併營收78.80億元，更創下歷年的最好業績表現。

他說，大田目前營運穩定，接單續好，希望2022年能有更好的表現。