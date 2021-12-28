南科管理局28日表示，在積體電路產業的領航帶動，以及光電產業的助攻下，南科區內廠商今年1到10月營業額，在疫情中持續大步邁進，已達8628.51億元，年增29.89％，依此成長趨勢，南科今年度營業額預期將首度迎來破兆的亮眼表現，創下成立26年的歷史新高紀錄。

南科管理局說，由於半導體先進製程的持續發展，帶動記憶體、半導體周邊產業廠商群聚投資的蝴蝶效應，未來，更將迎來南科高營收成長的黃金期。

管理局表示，南科的積體電路產業，受惠全球半導體供不應求情勢及漲價效應，1到10月營業額為5819.76億元，占南科營收比重67.45％，營收較去年同期成長達38.75％；由於先進製程及特殊製程需求強勁，包含5G手機晶片、HPC處理器、Arm架構處理器等5奈米量產規模持續放大，南科半導體產業產值已邁入高速成長期，隨著全球最先進南科5奈米製程廠群，不斷投入量產，後續南科積體電路產業的爆發成長，必可引領期待。

至於南科的光電產業，今年1到10月營業額為2088.99億元，占南科比重24.21％，受惠電視、IT面板需求熱絡，以及廠商持續開發車用、醫用面板等高值化的新應用，提升了產業營收及營利表現，營業額較去年同期成長26.77％；此外，產業更透過投資先進的自動化、物聯網和分析技術，持續提升製程、品質和問題解決能力，厚植產業競爭力。

精密機械產業方面，原受疫情影響，造成需求衰退的工具機市場，在疫情逐步控制後，目前在全球各地市場都已逐步回溫，再加上受惠半導體產業供不應求所帶來的大幅全球擴產，營收全面翻紅，1到10月營業額為384.98億元，營收較去年同期成長24.32％。

管理局指出，南科區內的通訊產業，也在5G科技世代發展以及手機、物聯網及低軌衛星相關需求帶動下，今年1到10月營業額為128.65億元，營收較去年同期成長26.74％。

南科管理局區內廠商營收，在2017年達到8787億元之後，再從回落的2018年的7956億元、2019年的7432億元，逐步爬升到到2020年的8471億元，2021年預估突破一兆元，將是近年來的營收大躍進。