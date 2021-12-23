距離台北市第5選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐罷免案只剩2周，公民團體「清林散昶」今晚啟動第三階段宣傳行動。（張鎧乙攝）

公民團體「清林散昶」發言人高毓安指出，林昶佐身為中正萬華唯一在中央的民意代表，卻犯下3大罪狀。（張鎧乙攝）

高毓安呼籲，倘若在地青年認同罷昶理念，期許地方能有更好的立委，記得和身旁人呼籲出來投票，勿忘林在疫情間是如何背棄地方。（張鎧乙攝）

「林昶佐背棄地方不應該！」距離台北市第5選區（萬華、中正）無黨籍立委林昶佐罷免案只剩2周，公民團體「清林散昶」今晚啟動第三階段宣傳行動。發言人高毓安怒斥，林昶佐毫無在地成績、疫情間不為萬華洗刷汙名，甚至在公投時當民進黨哈巴狗，不夠格做區域立委，呼籲民眾若支持罷昶理念，應在投票時站出來投下同意票。

高毓安指出，林昶佐身為中正萬華唯一在中央的民意代表，卻犯下3大罪狀，其一是在地成績掛零，推測是因林上任後，總是處理意識形態、政治理念及國外事務等議題，未將眼光放在地方服務上，導致林根本拿不出自己所推的在地建設、法案，可見立委工作相當失職。

高毓安表示，其二是不為萬華洗刷汙名，在今年5月本土疫情嚴重之時，放任中央部會官員對外表示萬華是破口，卻對此不吭聲，一般人無法找衛生福利部常務次長石崇良算帳，但林明明可以代表鄉親糾正對方，要求修正說法，反而一昧附和執政黨官員。

高近一步指出，其三則是公投時做民進黨的哈巴狗，他認為林昶佐頻對外喊出4個不同意，但公投結果出來後，地方心聲明顯傾向4個同意，林卻沒用謙卑姿態聽取民眾意見，也沒和中央互動談判，淪為執政黨的應聲蟲，可見這個立委不足以代表在地民意的聲音。

距離罷昶只剩2周，高毓安坦言，罷昶案應是近年來第三階段準備時間最短的，但公民團體相當擅長空戰，這種作戰方式成效良好，今天特地站出來，是要讓大家看看現有的陸軍陣容，也承諾會將網路上對林昶佐不滿的聲量，轉換成實際陸軍的動力。

高毓安提及，林昶佐和前立委陳柏惟不同，林在罷免前自認情勢危險，因此態度十分謙卑，但這只是臨時抱佛腳。他呼籲，倘若在地青年認同罷昶理念，期許地方能有更好的立委，記得和身旁人呼籲出來投票，勿忘林在疫情間是如何背棄地方。