台中第二選區立委補選倒數計時，國民黨今天舉行「白袍形象淪包裝？林靜儀人設大崩壞」記者會，表示林靜儀企圖利用專業醫師的形象獲取政治利益，但從她一連串荒腔走板的言行，再加上2016年「一例一休」爭議時，林靜儀為政治利益背叛過去醫護同仁及伙伴，即可顯示林是「為了黨意而堅定」、「剝削醫護非常堅定」、「背叛醫護非常堅定」。

國民黨文傳會29日舉行「白袍形象淪包裝？林靜儀人設大崩壞」記者會，文傳會副主委鄭照新（左起）、黃子哲、林家興 輪番揭開民進黨台中第二選區立委補選參選人林靜儀「溫柔堅定」形象大崩壞的事證。(陳怡誠攝)

文傳會副主委林家興說，當年一例一休爆發爭議時，有報導指稱，主導整個修法的關鍵就是身為衛環委員會召委林靜儀，他質疑，林靜儀以民進黨不分區立委光環進入立法院、領高薪之後，卻修法壓迫她以前的醫護同仁夥伴，讓過去的同事們繼續在醫院不眠不休地工作，做血汗勞工。

國民黨文傳會29日舉行「白袍形象淪包裝？林靜儀人設大崩壞」記者會，文傳會副主委黃子哲（右）批評林靜儀擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組(VICP)委員時不出席去上談話性節目，顯示林靜儀是「為了黨意而堅定」、「剝削醫護非常堅定」、「背叛醫護非常堅定」。(陳怡誠攝)

林家興出示當時醫勞盟的臉書貼文，提到「醫勞盟沒變，是林靜儀醫師和民進黨變了！」，痛批林靜儀當上立委後沒有為醫護人員發聲，反而成為勞權的劊子手，面對打進林靜儀辦公室的抗議電話沒有人接，林靜儀竟然回「助理去大便」。

林家興批評，林靜儀自己曾擔任醫生，卻在有了「權力」的魔戒之後，不再傾聽醫護的聲音、不接受外界的批評，難道這就是溫柔的堅定？堅定的背叛醫護同仁嗎？請林靜儀不要再拿醫師專業來包裝、招搖撞騙了。

「堅定的不開會，溫柔的領通告費」，文傳會副主委黃子哲以此形容林靜儀競選口號的實況，他說，林靜儀擔任衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）委員時，出席率極低，幾乎不開會，請假去上節目，罪證確鑿，合理推論，未來如果她到立法院會繼續請假上節目，不好好開會，變成政論天后，林靜儀提出「十帖良方」，當了立委，一定坍方。

文傳會副主委鄭照新則舉出林靜儀「不斷說謊，護航高端無上限」的言行，5月疫情爆發，林靜儀是當時最惡劣的幫凶，曾在媒體投稿上海復星「復必泰」爭議一次說清楚硬扯，公然抹黑BNT疫苗是中國代工丶沒有藥證，卻被疫情中心打臉。大家說「醫者仁心」，林靜儀展現的卻是「醫者黑心」，能期待她為中二選區的選民說話嗎？

鄭照新也列舉，林靜儀脫序行為百百款，其擔任社褔衛環委員會召委時，掛名研究計劃有給職顧問，甚至附上立委當選證書向衛福部申請350萬元補助，涉嫌違反利益迴避原則，林竟然只會辯稱「不知道當選證書跑去哪裡？」，痛批林靜儀「溫柔堅定」攏是假。