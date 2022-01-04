台中二選區立委補選將於1月9日投票，為維護選舉前後秩序，台中市警察局烏日分局除邀請台中地檢署檢察官林俊杰，接連舉辦3場反賄選宣導活動，本月3日更與地檢署共同舉辦「選舉查賄制暴執行技巧講習」，呼籲民眾發現賄選或選舉賭盤時應立即檢舉，共同營造乾淨、公平的選舉環境。

警方指出，為凝聚查察賄選共識，加強查緝選舉賭博、防制選舉暴力，提升員警投、開票所現場狀況處置能力，特別邀請轄區所有里長及相關協勤民力參與，由地檢署主任檢察官蔣志祥授課，宣導反賄選的觀念及相關法令、規定等，並說明賄選的態樣及相關檢舉管道。

烏日警分局表示，針對第二選區立委補選，警方已規畫安維警力98人次，並從去年12月8日起受理59場次集會遊行，動用內、外勤警力1502人次，同時加強巡邏候選人競選總部、服務處、大型廣告看板、宣傳車停放處等94處安全維護工作；目前規畫投開票當天將投入624名警力及民力49人次。

烏日警分局長楊川表示，警方投入全數警力全面維護淨化選前治安，配合除暴安民專案查緝通緝犯18件、公共危險6件、毒品案5件，另查緝網路賭博案件4件、地下簽賭站1件，全力維護治安，不容暴力或其他非法手段干涉投票、選舉，並恪遵行政中立，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」三大目標。