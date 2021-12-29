台中第2選區立委補選，明年1月9日舉行，台中市選委會29日指出，經戶政事務所統計本次補選確定選舉人數，分別為沙鹿區7萬3747人、龍井區6萬2196人、大肚區4萬5394人、烏日區6萬1395人、霧峰區5萬3253人合計29萬5985人，比第2選區立委投票人數29萬4976人，選舉人數增加1009人。

台中市選委會表示，中2選區立委缺額補選選舉人資格須為中華民國國民年滿20歲，即2002年1月9日(包含當日)以前出生，至2022年1月8日(包含當日)在選舉區繼續居住4個月以上者，且無受監護宣告尚未撤銷之情形，為本次缺額補選之選舉人。

選舉人名冊已於20日由台中市戶政事務所編造完成，並於13日發布公告於22日起至24日止，於區公所公開陳列閱覽。

缺額補選選舉公報及投票通知何時發放？台中市選委會表示，將於明年1月6日前分送各住戶，選舉人投票時應攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單投票，如未收到投票通知單者，可逕向戶政事務所洽詢或至中央選舉委員會網站查詢投票所地點，無攜帶投票通知單者亦可投票。

選委會提醒選舉人，投票日戶政事務所不提供補換領國民身分證服務，如國民身分證遺失者，請本人盡早親至戶政事務所申請補發，以維護選舉權益。