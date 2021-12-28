台北市無黨籍立委林昶佐罷免案明年1月9日登場，正反兩派無不奮力催票，林昶佐今早街頭宣講時遭民眾嗆聲，推動罷昶的台北市議員鍾小平也自爆被比中指，作為罷昶主力的在地青年團體「清林散昶」更是被三字經飆罵，團隊認為每件政治活動難免遭遇謾罵，希望林別拿個別事件賣慘，應正視不滿自己的聲音，而非一直挑起對立情緒。

隨著罷免案時間將近，正反雙方的宣講頻率也越高，林昶佐今早在和平西路和南海路交叉口宣傳反罷免時，突有民眾違停下車嗆聲，怒喊「反對林昶佐」，甚至與現場宣傳反罷免的北市議員劉耀仁爆發肢體推擠，最終在警方處理下才落幕，林也怒斥罷免方侵害他人。

無獨有偶，「清林散昶」發言人高毓安指出，罷昶公民團體的第一線志工，在掃街宣傳時也很常遇到類似情況，做出不理性的、具人身攻擊的謾罵，團隊中就有成員在桂林路家樂福推動罷免時，被老先生用國罵問候，甚至貼上「國民黨的王八蛋」標籤。

高毓安認為，上述情況在每件政治活動都會遇到，團隊都會以冷靜現場為優先，並拿出手機錄影蒐證、自保，除非是遇上攻擊等嚴重情況，否則一率不予理會，畢竟民主社會中人人都有表達意見自由，呼籲林昶佐不需要把個別事件拿出來賣慘，應正視不滿自己的聲音，而非一直挑起對立情緒。

此外，力挺罷昶的的無黨籍北市議員鍾小平也自爆，自己上午前往萬華東三水市場拜票時，也有挺昶民眾大比中指，但沒有支持衝突，還說自己常常碰到這種事，不會放在心上，但若是暴力脅迫就會開告，呼籲支持者即使有激情還是要符合法律。

鍾小平說，他要林昶佐好好想想為何被嗆，而非把謾罵推給罷免團體，相信那是支持者的個人行為，並不代表任何團體，他也說中正、萬華老百姓何其多，當時受「3＋11」所害時的難受仍在，林應該多去思考如何傾聽民意才對。