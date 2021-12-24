西螺鎮安定國小學生沿途報佳音「明天是75周年校慶，歡迎叔叔伯伯阿姨回母校同樂！」。（周麗蘭攝）

西螺鎮安定國小踩街隊伍經過校友縣議員李明哲服務處時，特別安排拉炮迎接，每個小朋友送一支拐杖巧克力！（周麗蘭攝）

斗南鎮重光國小的耶誕禮物郵差叔叔今早限時專送。（周麗蘭攝）

重光國小小朋友完成一個月善行後，今天早上獲得夢想的耶誕禮。（周麗蘭攝）

斗六市鎮南國小慶祝耶誕節，家長會贊助發行鎮南振興券裝在扭蛋裡，全校1260名師生都有一次扭蛋機會。 （周麗蘭攝）

斗六市鎮南國小每個小朋友都獲得一顆扭蛋，可以兌換禮物。（周麗蘭攝）

明天（25日）是耶誕節，今晚是平安夜，雲林縣許多國小白天舉辦耶誕節活動，西螺鎮安定國小以大鼓車帶領小朋友踩街；斗南鎮重光國小有郵務車送來禮物；斗六市鎮南國小把「鎮南振興券」裝在扭蛋內，全校1260名師生一起玩扭蛋歡度佳節。

西螺安定國小全校小朋友及非營利幼兒園小朋友盛裝打扮，在寺廟節慶才出動的大鼓車前導下，校長洪孟真、校友縣議員李明哲、家長會長關原吉帶領著100多公尺長的隊伍，早上8點半沿著埔心路徒步1公里報佳音「明天是75周年校慶，歡迎叔叔伯伯阿姨回母校同樂！」

安定國小的耶誕踩街活動東西合璧，有大鼓車當前導、鼓車押後、還有一輛電動四輪車改裝的「雪橇」搭載走不動的小朋友，有些班級特別準備快閃表演，讓路人和買菜的家庭主婦們很驚喜，經過李明哲服務處時，特別安排拉炮迎接，每個小朋友送一支拐杖巧克力！

斗南鎮重光國小附近社區的善心人士平時就常捐贈蔬果為師生加菜，耶誕節再為全校40名小朋友準備禮物，校長楊松田讓學生寫下耶誕禮物夢想，也請小朋友展開為期一個月的行善，通過老師和家長的考核與認證才把夢想清單提供給善心人士。

為了給小朋友一個驚喜，校長楊松田特別商請郵差到早上8點半到9點之間到校送信，郵差準時把一些禮物送達，其餘的早就都藏在校長室。楊松田說，在這感恩的時刻給孩子們一分驚奇，也給孩子一個感恩的耶誕佳節。

斗六市鎮南國小家長會贊助校方學生寫下耶誕禮物夢想，也請小朋友展開為期一個月的行善，通過老師和家長的考核與認證才把夢想清單提供給善心人士。

鎮南國小校長梁博雍表示，本月1日就布置校園充滿耶誕節的感恩氣氛，發起「一幣之力送愛心」活動， 16日校慶運動會也義賣了400件校友、家長捐的物品，募集6萬元善款，全部捐贈給斗六市一心育幼院，透過節慶讓孩子學習感恩與惜福。