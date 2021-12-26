黃露瑤耶誕節與友人一同舉行名人二手衣物義賣。（楠軒工作室提供）

黃露瑤耶誕節與朱磊安、葉羿君等友人一同舉行名人二手衣物義賣。（楠軒工作室提供）

黃露瑤耶誕節斷捨離衣物挺公益。（楠軒工作室提供）

耶誕節也是資深藝人黃西田的生日，他的女兒黃露瑤過去每年都會和家人一同度過，但她說，今年因為工作關係無法與家人共度節慶，改把心意化成公益力量去幫助更多人，「相信也是會讓爸爸更開心的生日、耶誕禮物」。

原來耶誕節這幾天，黃露瑤與友人朱蕾安、米可白、張靜之等14位藝人共同舉辦「第二屆靠邊走慈善二手拍」，活動前一天，藝人們便陸續將自己的二手衣物帶到現場陳設，現場宛如小型同學會。黃露瑤去年已參與過這個慈善二手拍，今年也二話不說立刻加入，這為期3日的二手義賣的所得將全數捐給靖娟基金會，幫助兒童安全教育及宣導，更協助事故受傷的孩子復原及療癒工作。

除了實體活動，黃露瑤的二手衣物也與popchill和勵馨基金會的「百大名人衣櫥開箱」合作，以線上平台的方式，集結100位知名女性共襄盛舉，將於明年初陸續開箱，1天1位，連續100天。銷售金額將半數捐款給勵馨基金會，這也是台灣歷來規模最大的名人衣櫥開箱公益活動。

黃露瑤表示，「很開心這些物資都可以獲得美好的善的循環。讓更多人用不同的方式為社會盡一點心力。」

黃露瑤在民視8點檔《黃金歲月》飾演活潑調皮女「妮娜」，首集穿比基尼火辣出場，創造話題及收到許多迴響。近期劇情時間軸來到了5年後，長髮控的她還特地為戲剪去10公分長髮，拍攝至今不到半年也瘦了4、5公斤，很多以前穿不下的衣服又穿得下了，恰逢歲末年終，她也藉由角色調整這機會整理衣櫥，斷捨離三千髮絲順便斷捨離許多服裝。她笑稱身旁的姊妹平時要參加活動、婚禮都很愛找她借衣服，她都會大方地說「妳自己上我IG看喜歡哪一件再跟我說！」