台中的寶格冰淇淋店為助疫情下的弱勢家庭兒童圓一個耶誕夢，連續六年在歲末募集耶誕禮物，今年發起「你送禮、我請冰」活動，號召千份愛的禮物，此次獲得盛大迴響，不但達標更是去年的五倍以上，總計達1756份禮物，也在耶誕節順利將禮物送到小朋友手中。

寶格冰淇淋店在台中深耕多年，在食安問題環繞的社會，致力於為消費者的安全把關，堅持使用最純粹的食材製作手工冰淇淋，對於社會議題也常年關注，今年疫情衝擊下，南台中家扶中心的弱勢家庭已破千戶，寶格冰淇淋為此號召1000份的社會愛心，共同認捐孩子們的聖誕禮物。

為期一個月的募集活動圓滿劃下句點，成功募得1756份的愛心禮物，這次以各界的力量一圓孩子們吊掛在耶誕樹上的心願，如冬天最需要的棉被、毛毯、保暖衣物、保溫瓶、學習文具組、繪畫用具，以及運動鞋等運動用品、日常生活用品等，也都在耶誕節送到弱勢孩子們的手上。

南台中家扶中心主任王金敦表示：「非常真誠的感謝這次的募集能量！如SKECHERS思克維爾、KINYO生活家電、台中商旅、永福地產、森禾智慧美學、貿詮實業、惠虹廣告、愛廣場美食商場、愛菲爾室內設計等企業與社會愛心的響應，讓小朋友著實感受到溫暖與愛，也能減輕弱勢家庭的生活壓力！

寶格冰淇淋老闆也強調，這次除了以「你送禮、我請冰」的活動來號召大家一同做愛心，更為弱勢孩童舉辦了一場「種下愛心」冰淇淋DIY活動，希望這個聖誕節能夠在孩子心中留下最溫暖的記憶，成為孩子們人生這條路上的助力，期許孩子們未來有能力後，能將善的種子世代延續。