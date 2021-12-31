台中市一名86歲張姓老翁，與同學在南屯區一家餐廳聚餐，因餐敘結束遲遲未見老翁返家，呈現失聯狀況，家屬焦急至警所協尋，還好1個小時內就傳來老翁已被找到的好消息，見老翁平安歸來，感激又心疼，感謝員警的熱心服務，捨老翁在寒冬中找不到回家的路，畫面溫馨感人。

台中市政府警察局第四分局警備隊員警日前見一名老翁在門口徘徊，主動上前關心，張姓老翁表示，參加同學會後，要步行返回五權西三街家中，因天色已暗，走著走著環顧四周，街道似乎越來越陌生，無助地走來警所尋求協助。

南屯派出所警員黃靖憲、林恆光接獲警備隊通報到場，詢問其姓名始發現原來張姓老翁家屬於1個小時前已至警所通報協尋，連忙將老翁帶返警所，家屬一看見老翁，擔心地輕撫老翁表示「阿爸！是走去叨？（台語）」，對於員警的高效率頻頻致謝。

南屯派出所所長江松泳呼籲，民眾多加留意家中長者，若長輩有失智或易迷途情形，除應特別關心照護或佩戴愛心手環等嚴防走失外，建議可在其身上留下可資辨認身分之資料，俾利員警迅速通報妥善處置。