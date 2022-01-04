鹽埕分局五福四路派出所警員張智傑、許崇漢兩名員警，於前(2)日19時許擔服巡邏勤務時接獲民眾報案，指稱有一名年邁老翁(林姓，93歲)在寒夜中獨自步行徘徊於鹽埕區公園二路與必忠街口，警方受理報案後即刻前往該址關切。

九旬失智翁寒夜迷途徘徊街道，鹽埕分局員警憑指紋辨識，暖心護送平安返家。(蘇育宣翻攝)

經警方到場巡視後，見林姓老翁行走在天氣酷寒之中，僅穿著一件米黃色長袖棉衣，迷途在公園路上左右徘徊許久未去，警方主動上前詢問林翁是否需要幫助，惟林翁因重聽無法與警方溝通。張員及許員考量老翁可能不堪嚴寒氣候，安全起見先以巡邏警車將其載返派出所，並提供熱開水且使其充分休息後，始向林翁詢問個人資訊。

但林翁均不記得其姓名及生日，身上也無可資證明身分之文件，此時張員靈機一動、突發奇想，利用指紋辨識系統查詢其身分，所幸得以查出老翁身分及住址。張員仍考量日前天氣寒冷，老翁已走了許久且擔心其身體不堪負荷，在向林翁表明警方將開車載其返回鼓山住家，惶恐緊張的他此時才露出笑容。返家後林翁家屬表示其業已年逾九旬且疑似因失智而迷途，在家等待焦急盈淚的家屬深感鹽埕警的暖心善舉，對同仁再三表達感謝。

鹽埕警分局長蔡鴻文呼籲，家中如有年長者或家人，因退化失智或其他精神意識狀況不佳，而經常有發生走失情事，建議可幫其佩戴防走失姓名手環，或在經常穿著的衣褲上繡載聯繫方式，以防若不慎走失時，讓熱心民眾與警察可迅速查詢比對，即時聯繫上家屬通報平安並帶返團聚！