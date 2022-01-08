高雄市岡山警8日上午在鳳雄所轄區發現一輛砂石車超載，警員示意砂石車停車，但駕駛不理會，揚長而去。警方之後一路追到仁武區環湖路，過程中還對空鳴槍4槍，駕駛到了仁武區才願意停車，警方隨後將他壓制在地上。

至於駕駛為何拒檢的詳細原因，仍需警方進一步調查。