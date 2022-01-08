高雄砂石車拒檢加速逃 警方狂追開4槍攔停 11:432022/01/08 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 岡山警方追查一部砂石車，一路追到仁武區，在仁武區環湖路將駕駛壓制在地上。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市岡山警8日上午在鳳雄所轄區發現一輛砂石車超載，警員示意砂石車停車，但駕駛不理會，揚長而去。警方之後一路追到仁武區環湖路，過程中還對空鳴槍4槍，駕駛到了仁武區才願意停車，警方隨後將他壓制在地上。 至於駕駛為何拒檢的詳細原因，仍需警方進一步調查。 「超胸」美魔女未戴口罩遭警攔 臉紅遭酒測嬌喊「沒那麼嚴重」 麥拉倫「任性鬼切」撞轎車 影片曝光網狂喊他負全責：太療癒 #高雄岡山 #高雄 #砂石車 #拒檢 #攔停 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 路邊停車屢失敗！怪力男發狠 徒手將車拖進停車格 18:352022/01/07 搜奇 西門町派出所旁對警車便溺 酒醉男抓到了 19:212022/01/07 社會 迷姦小模姊妹 警方圍捕疏失他轉頭溜了 又性侵鄰居妻女 11:032022/01/07 社會 小貨車倒車未注意 北市7旬婦人等公車遭撞捲車底宣告不治 12:052022/01/07 社會 歲末街友聚集車站引糾紛 兩街友因踢腳糾紛互嗆咆哮 18:402022/01/07 社會 竹市警局出奇招 臉書貼文拍賣酒駕吊扣車 04:102022/01/08 地方新聞 體貼外送員 桃園機車格增千個 04:102022/01/06 地方新聞 台南智慧停車柱路段 1月20日起改半小時計費 04:102022/01/08 地方新聞 桃園員警防搶演練發生真搶劫 隨即逮人送辦 14:132022/01/07 社會 防疫計程車回頭載一般客 釀破口 04:102022/01/08 焦點要聞 嘉義東石土方糾紛駁火槍戰 退休刑警投案辯：對方先開槍 10:522022/01/08 社會 台南市智慧停車柱路段 本月20日起改採半小時計費 10:502022/01/07 生活 男以為仇家找上門怒開槍 射穿友人車警要調查 11:222022/01/08 社會 社會熱門新聞 掌摑低階值星官又罵三字經 空軍飛彈一等士官長下場超慘 - 社會 麥拉倫「任性鬼切」撞轎車 影片曝光網狂喊他負全責：太療癒 - 社會 「超胸」美魔女未戴口罩遭警攔 臉紅遭酒測嬌喊「沒那麼嚴重」 - 社會 國軍螺絲鎖不緊 空軍上校酒駕遭逮 遭記大過列汰除名單 - 社會 跑山獸夫妻助臥龍洞案 妻見小徑足跡「心裡怪怪的」轉頭就破案 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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