春節採買注意！內湖好市多人行道禁停車 小心荷包失血 17:392022/01/14 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 好市多內湖店平面停車場出口處禁止停車。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 農曆春節將近，民眾開始到內湖好市多等大賣場採購，北市停車管理工程處日前已於好市多內湖店臨舊宗路側的人行道及人行空間(自平面停車場出口起至新湖三路端止)設置禁止停車牌面。 停管處已在內湖好市多前設置禁停牌面。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 內湖分局為維護大賣場周邊交通安全與順暢，將派員加強取締違規停車及機車行駛人行道等違規行為，以維護行人通行安全及提升賣場停車秩序。 警方呼籲前往賣場購物民眾，多利用賣場的停車場停放車輛，勿貪圖方便違規停車，避免影響其他用路人的安全及權益，還傷了自己荷包。 新列車投入春節疏運 台鐵加班車創新高 春節9天玩起來！樂園12歲以下享免費玩 #好市多 #人行道 #內湖好市多 #春節 #禁止停車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹市慈雲路停車場 春節前啟用 04:102022/01/12 地方新聞 台水提供水計畫 農曆春節供水不打烊 16:502022/01/14 財經 愛買量販春節酒禮 虎虎生風 04:102022/01/13 產業特刊 礁溪晶泉丰旅春節住房優惠 溫泉雙人房每房6800元起 13:152022/01/12 生活 桃園新增28處確診足跡 IKEA、好市多都去過 15:182022/01/14 生活 台東春節一房難求 旅宿業防疫再升級 04:102022/01/13 地方新聞 雲林春節出遊地雷路段曝光 這2處恐最塞 16:482022/01/14 生活 經部出手穩物價 近500品牌農曆年前凍漲 04:102022/01/14 財經要聞 台南江南渡假村搶攻一日遊商機 春節天天有活動 19:322022/01/13 寶島 讓民眾安心過好年 春節穩物價 六措施上路 04:102022/01/13 財經要聞 屏縣迎返鄉潮 道路建設急趕工 04:102022/01/13 地方新聞 社會熱門新聞 女大生失蹤15年懸案大突破 學霸胞妹隔海控：哥藏10顆人齒 - 社會 下體飄出魚腥味 他嘿咻一半狂吐床上 女友嚇傻接著爆哭 - 社會 尋獲F-16V飛官陳奕7公分拇指與碎骨 DNA鑑定今晚出爐 - 社會 救援新進展！F-16V墜東石海岸 尋獲頭皮組織 - 社會 陽明山豪宅驚魂 前國民黨高層張榮恭慘遭狼狗狠咬 手腳10餘處濺血 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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