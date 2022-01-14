農曆春節將近，民眾開始到內湖好市多等大賣場採購，北市停車管理工程處日前已於好市多內湖店臨舊宗路側的人行道及人行空間(自平面停車場出口起至新湖三路端止)設置禁止停車牌面。

停管處已在內湖好市多前設置禁停牌面。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

內湖分局為維護大賣場周邊交通安全與順暢，將派員加強取締違規停車及機車行駛人行道等違規行為，以維護行人通行安全及提升賣場停車秩序。

警方呼籲前往賣場購物民眾，多利用賣場的停車場停放車輛，勿貪圖方便違規停車，避免影響其他用路人的安全及權益，還傷了自己荷包。